Βρέθηκε αποθήκη ναρκωτικών στην Βάρη (εικόνες)

Ποιοι και πως χρησιμοποιούσαν το σπίτι ως “καβάτζα”. Συλλήψεις και για κατοχή όπλων.

Συνελήφθησαν στη Βάρη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, τρεις αλλοδαποί για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με ύπαρξη χώρου αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών (καβάτζα) σε οικία στη περιοχή της Βάρης, σχεδιάστηκε επιχείρηση επιτήρησης του χώρου με επακόλουθο τον εντοπισμό των ανωτέρω και την πιστοποίηση της εγκληματικής τους δράση.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1.791 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας

264 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

δενδρύλλιο κάνναβης

2 τρίφτες κάνναβης

πιστόλι

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

2 ασύρματοι τηλεπικοινωνίας