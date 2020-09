Αθλητικά

Φόρμουλα 1: Πανηγυρική νίκη για τον Μπότας

Η ποινή στον Χάμιλτον, έδωσε την ευκαιρία στον αντίπαλό του. Το ρεκόρ που έχασε σήμερα ο Βρετανός.

Τη δεύτερη νίκη του στο εφετινό πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ενα και ένατη συνολικά στην καριέρα του, πανηγύρισε στο Σότσι ο Βάλτερι Μπότας.

Ο Φινλανδός οδηγός της Mercedes εκμεταλλεύθηκε την πoινή δέκα δευτερολέπτων που δέχθηκε ο «ομόσταυλός» του, Λιούις Χάμιλτον, για διπλή παράβαση κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, πέρασε μπροστά και οδήγησε με σχετική άνεση ως το τέλος.

Τη δεύτερη θέση του ρωσικού γκραν πρι, πήρε ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν με Red Bull, ενώ ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής κατάφερε να πλασαριστεί στην τρίτη θέση, αλλά θα χρειαστεί να περιμένει λίγο ακόμη, προκειμένου να ισοφαρίσει το απόλυτο ρεκόρ νικών του Μίκαελ Σουμάχερ (91).

Η πρώτη δεκάδα του γκραν πρι της Ρωσίας και οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών έχουν ως εξής:

1. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 1ωρ.34:00.364

2. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) +7.729

3. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) +22.729

4. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Racing Point) +30.558

5. Ντανιέλ Ρικιάρντο (Αυστραλία/Renault) +52.065

6. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) +1:02.186

7. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Renault) +1:08.006

8. Ντανιίλ Κβιάτ (Ρωσία/Alpha Tauri) +1:08.740

9. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri) +1:29.766

10. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Red Bull) +1:37.860

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 205 βαθμοί

2. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 161

3. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 128

4. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 65

5. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Red Bull) 64

6. Ντανιέλ Ρικιάρντο (Αυστραλία/Renault) 63

7. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 57

8. Λανς Στρολ (Καναδάς/Racing Point) 57

9. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Racing Point) 56

10. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri) 45

11. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Mclaren) 41

12. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Renault) 36

13. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Ferrari) 17

14. Ντανιίλ Κβιάτ (Ρωσία/AlphaTauri) 14

15. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Racing Point) 6

16. Κίμι Ραϊκόνεν (Φινλανδία/Alfa Romeo) 2

17. Αντόνιο Τζιοβινάτσι (Ιταλία/Alfa Romeo) 2

18. Κέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) 1

19. Νίκολας Λατίφι (Καναδάς/Williams) 0

20. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Williams) 0

21. Ρομέν Γκροζάν (Γαλλία/Haas) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Mercedes 366 βαθμοί

2. Red Bull-Honda 192

3. McLaren-Renault 106

4. Racing Point-Mercedes 104

5. Renault 99

6. Ferrari 74

7. AlphaTauri-Honda 59

8. Alfa Romeo-Ferrari 4

9. Haas-Ferrari 1

10. Williams-Mercedes 0