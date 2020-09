Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: θρήνος για 39χρονη ασθενή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένας θάνατος στην χώρα μας απο επιπλοκές της νόσου.

Μεγαλώνει η “μαύρη” λίστα των νεκρών από κορονοϊό στη χώρα μας, με τελευταίο θύμα μία 39χρονη στο νοσοκομείο “Λαϊκό”.

Η αλλοδαπή νοσηλευόταν διασωληνωμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε υποκείμενο νόσημα.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών στην Ελλάδα ανέρχεται πλέον σε 377.

Ο Σεπτέκμβριος αποτελεί μακράν τον φονικότερο μήνα στην Ελλάδα από την εμφάνιση της νόσου μέχρι σήμερα.