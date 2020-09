Κοινωνία

Κατάπιε ναρκωτικά για να τα περάσει στην φυλακή (εικόνες)

Τα... απέβαλε υπό αστυνομική επιτήρηση. Τι άλλο εντοπίστηκε σε αιφνιδιαστικό έλεγχο στα κελιά.

Έρευνες πραγματοποιήθηκαν πρωινές και μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου, από σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε κοινόχρηστους χώρους και σε κελιά της Α1 και Ε1 πτέρυγας του Καταστήματος Κράτησης Δομοκού, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, δύο φορτιστές και ένα αυτοσχέδιο σουβλί.

Επιπρόσθετα, κρατούμενος ο οποίος είχε μεταχθεί την περασμένη Πέμπτη από το Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού, αφού κρατήθηκε σε ειδικό χώρο με εποπτεία προσωπικού, απέβαλε οκτώ αυτοσχέδιες συσκευασίες κάνναβης μικτού βάρους 8,3 γραμμαρίων.

Για τα ευρήματα ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, η οποία διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.