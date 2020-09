Αθλητικά

Άρης - ΠΑΣ Γιάννινα μοιράστηκαν ημίχρονα και... βαθμούς

Από ένα καλό ημίχρονο και ισάριθμα τέρματα είχαν οι δύο ομάδες στο "Κλειάνθης Βικελίδης".

Ισόπαλη με σκορ 2-2 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΣ Γιάννινα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League. Άκρως αποτελεσματικός ο «Άγιαξ της Ηπείρου» στο πρώτο ημίχρονο, έσωσαν το βαθμό οι Θεσσαλονικείς στην επανάληψη, στο ντεμπούτο του Απόστολου Μάντζιου στον πάγκο τους.

Η πρώτη φάση καταγράφηκε στο 10ο λεπτό, με το δυνατό σουτ του Φακούντο Μπερτόγλιο να αναγκάζει σε δύσκολη απόκρουση τον Λευτέρη Χουτεσιώτη, ωστόσο ο ΠΑΣ ήταν αυτός που προηγήθηκε με υπέροχο γκολ. Ο Βλάντισλαβ Νάουμετς με έναν αριστερό «κεραυνό» έξω από την περιοχή, νίκησε τον Χουλιάν Κουέστα για το 0-1 στο 15’! Οι «κίτρινοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν.

Το σουτ του Μπρούνο Γκάμα στο 17’ δεν ήταν δυνατό, αλλά αυτό του Γιάννη Φετφατζίδη δυο λεπτά μετά δοκίμασε για τα καλά τα αντανακλαστικά του Χουτεσιώτη. Στο 22’, ωστόσο, ήρθε νέα ψυχρολουσία για τον Άρη: από κόρνερ και κακή εκτίμηση του Κουέστα, ο Ροντρίγκο Εραμούσπε πήρε την πρώτη κεφαλιά κι ο Επαμεινώνδας Παντελάκης έσπρωξε την μπάλα στα ανυπεράσπιστα δίχτυα για το 0-2! Σκορ που παρέμεινε ως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Αλλαγή σκηνικού στο δεύτερο μέρος... Το σουτ του Λίντσεϊ Ρόουζ βρήκε σε ετοιμότητα τον Χουτεσιώτη στα πρώτα δευτερόλεπτα, αλλά στην εξέλιξη της φάσης ο Φετφατζίδης με προσωπικό σόλο και όμορφο τελείωμα μείωσε σε 1-2, βάζοντας «φωτιά» στο ματς! Ο Άρης δεν δημιούργησε φάσεις, αλλά από μία εκπληκτική εκτέλεση φάουλ, ο Χαβιέ Ματίγια ισοφάρισε σε 2-2 στο 67’! Χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο στο υπόλοιπο του αγώνα, με το σκορ να μην αλλάζει.

Ο μεν Άρης έχασε την ευκαιρία να κάνει το 3x3, ο δε ΠΑΣ κατάφερε στο πρώτο του επίσημο ματς έπειτα από έξι μήνες – και πρώτο στη φετινή Super League – να φύγει με έναν πολύτιμο βαθμό από το «Κλεάνθης Βικελίδης»!

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Φετφατζίδης, Τζέγκο, Ρόουζ, Μαντσίνι – Κάστρο, Καρτάλης, Παντελάκης, Εραμούσπε, Πίρσμαν.

ΆΡΗΣ (Απόστολος Μάντζιος): Κουέστα, Ρόουζ, Ντάτκοβιτς (46’ Τζέγκο), Δεληζήσης, Γκάνεα, Σάσα (65’ Μαντσίνι), Ματίγια, Γκάμα, Μπερτόγλιο (77’ Μάνος), Φετφατζίδης, Λόπεθ.

ΠΑΣ ΓΙΆΝΝΙΝΑ (Αργύρης Γιαννίκης): Χουτεσιώτης, Σάλιακας, Πίρσμαν, Εραμούσπε, Παντελάκης, Νάουμετς (46’ Κάστρο), Σιόντης, Παμλίδης (86’ Λιάσος), Καρτάλης (63’ Ντομίνγκεθ), Κριζμάν, Λέο (56’ Λώλης).