Κόσμος

Κορονοϊός – Ισπανία: Τίμησαν τα θύματα με πάνω από 50000 σημαίες (εικόνες)

Κεντρικό πάρκο της ισπανικής πρωτεύουσας γέμισε σημαίες, με τους κατοίκους να συμμετέχουν με συγκίνηση.

Πάνω από 50.000 ισπανικές σημαίες «φυτεύτηκαν» σε πάρκο της Μαδρίτης, τη νύχτα του Σαββάτου, προς τιμής των θυμάτων του κορονοϊού.

Το πάρκο της Ρώμης, όπως ονομάζεται, γέμισε με μία «θάλασσα» κόκκινου και κίτρινου, από τις σημαίες, που τοποθετήθηκαν σε σειρές και είναι ορατές από τον κεντρικό κυκλικό κόμβο της ισπανικής πρωτεύουσας.

Εικάζεται ότι οι σημαίες τοποθετήθηκαν από μέλη του σωματείου των ανθρώπων που έχουν επηρεαστεί από τον κορονοϊό. Σε κάθε περίπτωση, οι σημαίες μπήκαν κάτω από άκρα μυστικότητα.

Ένα λευκό σήμα του σωματείου, επίσης μπήκε εκεί, ενώ είναι ήδη γνωστό για την επικριτική στάση που κρατούν τα μέλη του στη διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση.

Οι κάτοικοι δέχθηκαν με συγκίνηση τη σπάνια αυτή κίνηση, τιμώντας κι οι ίδιοι τα θύματα της πανδημίας.

Η Ισπανία μετρά πάνω από 31.000 θύματα από τον κορονοϊό και μέχρι τώρα έχει καταφέρει να ανακόψει το δεύτερο κύμα της πανδημίας.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Υπουργός Υγείας απεύθυνε έκκληση προς τις τοπικές Αρχές της χώρας να επιβάλουν πιο σκληρά μέτρα, μπροστά στην κλιμάκωση του ιού σε όλη την Ευρώπη.

Την Παρασκευή η Μαδρίτη αύξησε τα μέτρα σε κάποιες γειτονιές, κάτι που σήμερα προκάλεσε αντιδράσεις, με τους κατοίκους τους να κάνουν λόγο για κοινωνική διάκριση.

Πρόκειται για μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, μείωσης των πελατών σε εμπορικά μαγαζιά και εστίαση, που αφορούν σε ένα από τα 3,3 εκατομμύρια κατοίκους της ισπανικής πρωτεύουσας.