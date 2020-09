Αθλητικά

ΟΦΗ – Ατρόμητος: Βαθμός στις καθυστερήσεις για τους φιλοξενούμενους

Με δέκα παίκτες κατάφερε να ισοφαρίσει ο Ατρόμητος που έφυγε με βαθμό από το Θ.Βαρδινογιάννης.

«Εφτάψυχος» ο Ατρόμητος, κατάφερε στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον ΟΦΗ και ενώ αγωνιζόταν με 10 παίκτες να ισοφαρίσει σε 2-2 και να αποδράσει από το «Θ. Βαρδινογιάννης» με τον βαθμό της ισοπαλίας, για την 3η αγωνιστική της Super League. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου με τον Μανούσο, αλλά ο ΟΦΗ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σαρδινέρο (49΄, 56΄) πέτυχε την ανατροπή και έδειχνε να κρατά την τύχη στα χέρια του... Ωστόσο, στις καθυστερήσεις του αγώνα, αμέσως μετά την αποβολή του Μουνίθ (κλώτσησε τον Νέιρα), οι Περιστεριώτες ισοφάρισαν με τον Γούτα (90+3΄).

Μετά από ένα αναγνωριστικό πρώτο 40λεπτο, ο ΟΦΗ είχε την πρώτη καλή ευκαιρία του αγώνα μετά από εκτέλεση φάουλ του Ναμπί, αλλά η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και απομακρύνθηκε. Παρά την πίεση των γηπεδούχων, προκειμένου να πάρουν με πλεονέκτημα το δρόμο προς τα αποδυτήρια, ο Ατρόμητος ήταν αυτός που... χαμογέλασε, με τον Μανούσο από κοντά να ανοίγει στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων το σκορ για τους Περιστεριώτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά ο διαιτητής της αναμέτρησης ακύρωσε το γκολ ως οφσάιντ, αλλά το VAR χάρισε το προβάδισμα στον Ατρόμητο. Στο επόμενο λεπτό οι Κρήτες έχασαν μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση, όταν ο Γιαννιώτης με σπουδαία επέμβαση είπε «όχι» στο δυνατό σουτ του Ναμπί από το σημείο του πέναλτι.

Στην επανάληψη ο ΟΦΗ μπήκε δυναμικά, πίεσε, κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο και η ανατροπή δεν άργησε να έρθει. Στο 49΄ και μετά από κάθετη πάσα του Νέιρα, ο Σαρδινέρο πήρε την ασίστ και με ωραίο πλασέ μέσα από την περιοχή έγραψε το 1-1. Ο ίδιος μάλιστα, επτά λεπτά αργότερα έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του, όταν μετά από πάσα του Γιαννούλη πλάσαρε τον Γιαννιώτη για το 2-1. Με τον Ατρόμητο να έχει πρόβλημα στη δημιουργία και τον Μανούσο να αποτελεί μοναδική απειλή της εστίας του Βάτερμαν, το σκηνικό του αγώνα έδειχνε να μην αλλάζει. Ωστόσο, αμέσως μετά την αποβολή του Μουνίθ με κόκκινη, ο Γούτας έπιασε την κεφαλιά από σέντρα του Μανούσου, γράφοντας το τελικό 2-2 και στερώντας από τον ΟΦΗ τον δεύτερο του εφετινό «τρίποντο».

Διαιτητής: Ζαχαριάδης (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Μεγιάδο, Βούρος, Ουές - Τομάσεβιτς, Ραμπέγιο, Γκάλο, Μουνίθ

Κόκκινη: Μουνίθ

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ: Βάτερμαν, Ουές, Σελίμοβιτς, Βούρος, Γιαννούλης, Κοροβέσης, Μεγιάδο, Στάικος (79΄ Μίγγος), Νέιρα, Ναμπί (87΄ Στάρτζεον), Σαρδινέρο (78΄ Γκαργκαλατζίδης).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Γιαννιώτης, Γκάλο, Στρούγγης (46΄ Ρισβάνης), Γούτας, Τομάσεβιτς (42΄ Νάτσος), Κιβρακίδης, Χαρίσης (65΄ Μουνίθ), Σάλομον, Ραμπέγιο (79΄ Ενσικουλού), Γιακουμάκης (46΄ Ούμπιδες), Μανούσος.