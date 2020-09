Κοινωνία

Αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 η μάνα του 11χρονου που πέθανε μετά από τροχαίο με πατίνι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι τελευταίες λέξεις που της είπε ο γιός της. Ξεσπά η χαροκαμένη γυναίκα για την ανεξέλεγκτη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών και ζητά μέτρα.

Η μητέρα του άτυχου Λεωνίδα ξεσπά μιλώντας στον ΑΝΤ1. Ζητεί να αποδοθούν ευθύνες για το θάνατο του 11χρονου παιδιού της που τραυματίστηκε θανάσιμα από ΙΧ την ώρα που έκανε βόλτα με ένα ηλεκτρικό πατίνι στη Χερσόνησο Ηρακλείου. «Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπεται η ενοικίασή τους σε ανηλίκους;», ρωτά τους υπευθύνους

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Ιωάννης Σέγκος, μιλά για ανυπαρξία νομικού πλαισίου για τα ηλεκτρικά πατίνια, λέγοντας χαρακτηριστικά «η χρήση και η κυκλοφορία αυτών των οχημάτων δεν διέπεται ουσιαστικά από κανένα νομικό πλαίσιο, πρέπει, λοιπόν, καθώς κάποιοι τα ενοικιάζουν, κάποιοι τα χρησιμοποιούν, πρέπει να υπάρξει άμεσα ένα νομικό πλαίσιο».

Η μητέρα δεν μπορεί να βγάλει από τη σκέψη της τη στιγμή που πληροφορήθηκε ότι το παιδί της έπεσε θύμα τροχαίου. Ραγίζει καρδιές, λέγοντας με αναφιλητά ότι «Πρόλαβα να μιλήσω με τον Λεωνίδα, είχε τις αισθήσεις του. Μόλις το είχαν πάει στο νοσοκομείο, πιο κοντινό νοσοκομείο ήταν στα Μάλια. Και έκλαιγε το παιδάκι μου, έλεγε "με χτυπήσανε μαμά, με χτυπήσανε". Και είχε πάρα πολλούς πόνους, τον πόναγε το κεφάλι, τα πόδια, τα πάντα. Ήταν γεμάτο αίματα, δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ».