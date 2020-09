Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 1600 rapid test σε τρεις μέρες στην Κυψέλη

Τα αποτελέσματα των γρήγορων τεστ τα οποία έγιναν από κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ.

Συνολικά 1.600 rapid τεστ για τον κορονοϊό πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο τριήμερο στην πλατεία Κυψέλης από κλιμάκια του ΕΟΔΥ.

Βρέθηκαν 28 θετικά στην covid -19 (17 αφορούν Έλληνες και 11 αλλοδαπούς).

Κατά τη σημερινή ημέρα διενεργήθηκαν 550 τεστ, από τα οποία προέκυψαν 11 θετικοί (6 Έλληνες, 5 αλλοδαποί - 8 άνδρες και 3 γυναίκες), με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.