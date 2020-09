Αθλητικά

Άνετα η ΑΕΚ την Λαμία

Οι παίκτες της Ένωσης, ανεβασαν στροφές στο β΄ ημίχρονο. Αποκάλυψη ο Μαχαίρας.

Το εκτεταμένο rotation που επιχείρησε ο Μάσιμο Καρέρα, συνοδεύτηκε με νίκη για την ΑΕΚ που επικράτησε 3-0 της Λαμίας στο ΟΑΚΑ, για την 3η αγωνιστική της Super League. Ο Λιβάι Γκαρσία (14΄), ο Νέναντ Κρίστιτσιτς (65΄) και ο Μπράιτ Ενομπακάρε (85΄) πέτυχαν τα γκολ μιας άνετης νίκης για την Ένωση, με «αποκάλυψη» του αγώνα το νεαρό Θεοδόση Μαχαίρα.

Με τους Λιβάγια, Τσιγκρίνσκι, Σιμόες Ινσούα στον πάγκο και τον Ολιβέιρα εκτός αποστολής, ο Καρέρα βρήκε χώρο στην ενδεκάδα για αρκετούς παίκτες. Οι Σακχόφ, Γκαρσία πραγματοποίησαν ντεμπούτο στη Super League, αλλά και πρώτη εμφάνιση ως «ενδεκαδάτοι», ενώ για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ως βασικός ο 20χρονος Θεοδόσης Μαχαίρας. Μολονότι σε τέτοιες περιπτώσεις μια ομάδα επηρεάζεται στην αρχή του παιχνιδιού από έλλειψη ομοιογένειας, στην ΑΕΚ συνέβη το αντίθετο. Η συγκεκριμένη ενδεκάδα ξεκίνησε πολύ δυνατά, βγάζοντας αρκετές φάσεις στο πρώτο 20λεπτο. Στο 14΄ άνοιξε το σκορ όταν ο Σαραμαντάς έκανε λάθος εκτίμηση, το λάθος του εκμεταλλεύτηκε ο Λιβάι Γκαρσία που πανηγύρισε το πρώτο του γκολ με την Ένωση.

Στο 51΄ με εξαιρετική ατομική ενέργεια ο Μαχαίρας έδωσε «έτοιμο γκολ» στον Ανσαριφάρντ, όμως ο Ιρανός έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Στην επαναφορά, ο Μαχαίρας πήρε την κεφαλιά από πλάγια θέση, αλλά η μπάλα βρήκε ξανά στο δοκάρι!

Η ΑΕΚ «καθάρισε» το ματς στο 65΄ όταν ο Μαχαίρας βρήκε τον Κρίστιτσιτς στο ύψος της περιοχής και ο Σέρβος «εκτέλεσε» τον Επασί για το 2-0. Τα εύσημα στο νεαρό που συνδύασε την σημερινή εξαιρετική του εμφάνιση με μία ασίστ και δίκαια αναδείχθηκε MVP στο τέλος του αγώνα. Στο 85΄ από προσπάθεια του Αλμπάνη, ο Μπράιτ Ενομπακάρε απλώς «έσπρωξε» τη μπάλα στην κενή εστία, συνδυάζοντας κι αυτός –όπως και ο Γκαρσία- με γκολ το ντεμπούτο του στη Λίγκα.

Η Λαμία, παρά την κατά διαστήματα καλή εικόνα και ικανοποιητική ανάπτυξη, δεν κατάφερε να δημιουργήσει την παραμικρή φάση και επέτρεψε στην ΑΕΚ να πάρει μια πολύ άνετη νίκη. Το χρειαζόταν αυτό η ομάδα του Μάσιμο Καρέρα, ώστε να πάει με θετική ψυχολογία και ξεκούραστη, για το ματς-φωτιά με τη Βόλφσμπουργκ (1η Οκτωβρίου) που θα κρίνει την πρόκριση στους ομίλους του Europa League.

Ο Μπακάκης τραυματίστηκε στο 53΄ και υπάρχει πιθανότητα θλάσης. Εάν επιβεβαιωθεί, τότε χάνει την αναμέτρηση με τη Βόλφσμπουργκ

Τα συγχαρητήρια όλων δέχθηκε ο Θεοδόσης Μαχαίρας τη στιγμή της αποχώρησής του. Πρώτος που τον αγκάλιασε ήταν ο βοηθός του Καρέρα, Τζανλούκα Κολονέλο. Φαίνεται πως στην ΑΕΚ πίστευαν πολύ στο νεαρό και αισθάνθηκαν δικαιωμένοι με την εξαιρετική παρουσία του

Διαιτητής: Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: Σβάρνας - Σαραμαντάς

ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Τσιντώτας, Μπακάκης (53΄ λ.τρ. Βασιλαντωνόπουλος), Σβάρνας, Χνιντ, Λόπες, Σάκχοφ, Κρίστιτσιτς, Μαχαίρας (75΄ Αλμπάνης), Γκαρσία (46΄ Λιβάγια), Μάνταλος (61΄ Σιμόες), Ανσαριφάρντ (76΄ Ενομπακάρε)

ΛΑΜΙΑ (Γιώργος Πετράκης): Επασί, Προβυδάκης, Σκόνδρας (77΄ Μπιανκόνι), Σαραμαντάς, Αντέτζο, Βύντρα, Νιάσε (60΄ Μπουλούλης), Μπεχαράνο, Χατζηστραβός (57΄ Βασιλόγιαννης), Ρόμανιτς, Καραμάνος (76΄ Βιγιάλμπα)