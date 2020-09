Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: στην Εντατική 25χρονος χωρίς υποκείμενα νοσήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας διασωληνώθηκε πέντε μέρες μετά την πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων.

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 25χρονος από την Τήνο που αεροδιακομίσθηκε στην Αθήνα, μετά τη διάγνωσή του με κορονοϊό.

Ο 25χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Ασκληπιείο Βούλας.

Πληροφορίες του Πρώτου Θέματος αναφέρουν ότι η αναπνευστική του λειτουργία είναι ελαφρώς βελτιούμενη.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, ο ασθενής δεν πάσχει από υποκείμενα νοσήματα, ενώ χρειάστηκε να διασωληνωθεί μέσα σε πέντε ημέρες από τη στιγμή που εμφάνισε τα πρώτα συμπτώματα.