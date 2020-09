Υγεία - Περιβάλλον

Χαροπαλεύει 30χρονος μετά από απόστημα στο δόντι

Μάχη για την ζωή του δίνει ο άτυχος άνδρας, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ΜΕΘ Νοσοκομείου της Αττικής.

Μια προφανώς λανθασμένη διαχείριση περιστατικού ασθενούς από οδοντίατρο, οδήγησε έναν 30χρονο από την Εύβοια σε κρίσιμη κατάσταση στην Εντατική του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου.

Την περασμένη εβδομάδα, ο 30χρονος από τους Καθενούς Ευβοίας, έχοντας αποκτήσει απόστημα στο δόντι του, επισκέφθηκε οδοντιατρείο της ευρύτερης περιοχής.

Λόγω ιατρικών λαθών στην διαχείριση του περιστατικού, σύμφωνα με πληροφορίες από τον στενό κύκλο του ασθενούς, το απόστημα επεκτάθηκε, όμως ο ασθενής δεν ενημερώθηκε ότι η κατάσταση είναι σοβαρή.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε και ο 30χρονος χρειάστηκε να διακομισθεί, σε κρίσιμη κατάσταση, στην Γναθοχειρουργική πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», στην Αθήνα.

Ο ασθενής διασωληνώθηκε και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες απο το eviathema.gr, μεταφέρθηκε στην ΜΕΘ του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου.