Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Μια θετική είδηση γι’ αυτή την εβδομάδας είναι το γεγονός ότι ο Κρόνος που από τις 2 Ιουλίου είχε επιστρέψει στον Αιγόκερω όντας ανάδρομος αρχίζει σιγά σιγά από αύριο να επιστρέφει στα κανονικά του.

ΚΡΙΟΣ: Το διάστημα που ο Κρόνος ήταν ανάδρομος στον Αιγόκερω είναι λογικό να σε απασχόλησαν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καριέρα ή το γάμο σου. Μπορεί να κλήθηκες να απαντήσεις σε σημαντικά διλήμματα σχετικά με την πορεία των παραπάνω τομέων και να τολμήσεις αλλαγές με στόχο ένα καλύτερο αύριο. Οι απαντήσεις έχουν δοθεί και τώρα το μόνο που μένει είναι να πιστέψεις στον εαυτό σου και να στηρίξεις τις επιλογές που θεωρείς καλύτερες με κάθε κόστος.

ΤΑΥΡΟΣ: Η ορθοδρόμηση του Κρόνου θα σου δώσει την ευκαιρία να λειτουργήσεις με πιο καθαρό μυαλό και να ξεκινήσεις το ταξίδι για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Θα νιώσεις πιο σίγουρος για τα «θέλω» σου, πράγμα που αυτομάτως θα λειτουργήσει σαν καύσιμο που θα σου δώσει την απαραίτητη ενέργεια για να τα καταφέρεις. Η σκληρή δουλειά το επόμενο διάστημα είναι επιβεβλημένη αφού λίγο αργότερα θα αποτελέσει και το βασικότερο κριτήριο για αν θα φτάσεις ψηλά ή θα πας πολύ χαμηλότερα.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Με τον Κρόνο να γυρίζει σε ορθόδρομη τροχιά καλείσαι να αντιμετωπίσεις κάποια θέματα που μπορεί ως τώρα να τα ανέβαλλες, κυρίως επειδή ένιωθες να σε πιέζουν συναισθηματικά, χωρίς να σου είναι ξεκάθαροι οι λόγοι που συμβαίνει αυτό. Ταυτόχρονα φαίνεται να προκύπτουν και οικονομικά ζητήματα που με τον τρόπο τους σε αγχώνουν και σε αναγκάζουν να γίνεις πιο συντηρητικός όσον αφορά στα έξοδα σου. Τέλος, προσοχή θα πρέπει να δείξεις και σε πιθανά προβλήματα υγείας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ:Ο Κρόνος επιστρέφει σε ορθή τροχιά απέναντί σου και θα σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις κάποιες σχέσεις οι οποίες μπορεί να σε έχουν ταλαιπωρήσει. Το προηγούμενο διάστημα είχες την ευκαιρία να μετρήσεις την αξία που μπορεί να έχουν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή σου και να καταλάβεις κατά πόσο χωράνε ακόμα σε αυτή ή αν έχει έρθει η ώρα να δημιουργήσεις χώρο για να μπουν άνθρωποι που μπορούν να σε καταλάβουν καλύτερα. Κάνε λοιπόν αυτό που πρέπει με συνοπτικές διαδικασίες.

ΛΕΩΝ: Το προηγούμενο διάστημα είχες τη δυνατότητα να καταλάβεις ότι η ευτυχία σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις επιλογές μας. Με τον Κρόνο να γυρίζει ορθόδρομος στον Αιγόκερω αυτό που θα πρέπει να θυμάσαι είναι ότι εάν ονειρεύεσαι μία καλύτερη ποιότητα ζωής θα πρέπει εσύ ο ίδιος να τη δημιουργήσεις. Έτσι δες την, σαν κάτι δημιουργικό και ευχάριστο και όχι σαν μία διαδικασία γεμάτη «πρέπει» και συνήθειες που νιώθεις ότι θα πρέπει να καταπιεστείς για να τις αποκτήσεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Με τον Κρόνο να γυρνάει ορθόδρομος στον Αιγόκερω καλείσαι να αντιμετωπίσεις με υπευθυνότητα κάποιες συναισθηματικές υποθέσεις στη ζωή σου. Αν νιώθεις ότι ένας κύκλος έχει κλείσει δεν μπορείς να παραμένεις και να υποκρίνεσαι ότι έχεις τη διάθεση να προσπαθήσεις και ότι ο άλλος είναι αυτός που δεν προσπαθεί. Από την άλλη αν είσαι σίγουρος ότι θέλεις να είσαι με έναν άνθρωπο θα πρέπει να τον αναγνωρίσεις και να τον αποδεχτείς ως έχει και όχι να γκρινιάζεις διαρκώς.

ΖΥΓΟΣ: Ο Κρόνος κινείται σε ένα πολύ κρίσιμο κομμάτι του ωροσκοπίου σου που έχει να κάνει με την οικογενειακή σου ζωή και τη στήριξη ή τη φροντίδα που περιμένουν από σένα κάποια αγαπημένα σου πρόσωπα. Επειδή οι ισορροπίες είναι λεπτές το σημαντικό σημείο αυτής της περιόδου είναι το να καταφέρεις να θέσεις τα όριά σου απέναντι στις απαιτήσεις που μπορεί να έχουν. Αν ξεχάσεις ότι θα πρέπει να φροντίσεις ταυτόχρονα και τον εαυτό σου δε θα μπορέσεις να φροντίσεις κανέναν άλλον.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Όσο ο Κρόνος ήταν ανάδρομος στον Αιγόκερω το μεροκάματο δεν ήταν εύκολη υπόθεση, αφού και οι επαφές σου με τους γύρω σου ήταν δύσκολες και οι προσδοκίες σου για κάποια άτομα αποδείχθηκαν υψηλότερες. Τώρα έχοντας αναθεωρήσει κάποιες απόψεις σου και όντας έτοιμος να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις με μεγαλύτερη υπευθυνότητα θα μπορέσεις να γίνεις πιο αποτελεσματικός, αλλά και να εκτιμήσεις την αξία και τη γνώμη κάποιων ανθρώπων που μέχρι πρότινος υποτιμούσες.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με τον Κρόνο να γυρίζει ορθόδρομος στον Αιγόκερω καλείσαι να αποδείξεις ότι είσαι πιο ώριμος να διαχειριστείς τις οικονομικές υποθέσεις στη ζωή σου. Αν το διάστημα που προηγήθηκε βρήκες τρόπους να συμμαζέψεις λίγο τα έξοδά σου ή κατάφερες να δημιουργήσεις νέες πηγές εσόδων τότε τα νέα είναι ευχάριστα, αφού αργά, αλλά σταθερά θα δεις τους κόπους σου να αποδίδουν. Αν πάλι όχι, είναι πιθανόν να δυσκολευτείς μπροστά σε ξαφνικά οικονομικά προβλήματα που θα προκύψουν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ο αγαπημένος σου κυβερνήτης ο Κρόνος γυρνάει ορθόδρομος στο ζώδιό σου και αν το προηγούμενο διάστημα κατάφερες να κάνεις τα απαιτούμενα ξεκαθαρίσματα σε προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις θα δεις ότι τα πράγματα θα ρολάρουν καλύτερα στο εξής. Αν δεν τα έκανες, ξέρεις πολύ καλά απέναντι σε ποιους πρέπει να θέσεις τα όριά σου και αυτή είναι η στιγμή που καλείσαι να το κάνεις. Λίγη προσοχή απαιτείται σε οδοντιατρικά ζητήματα ή προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσεις με το δέρμα και τα οστά σου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ο Κρόνος γυρίζει ορθόδρομος σε ένα κομμάτι του ωροσκοπίου σου που έχει να κάνει με θέματα υγείας. Αν λοιπόν υπάρχουν ενδείξεις στις οποίες δεν έχεις δώσει την πρέπουσα σημασία καλό θα είναι να ασχοληθείς μαζί τους και να τις ψάξεις λίγο παραπάνω. Από την άλλη φέρνει πίεση στα επαγγελματικά και ευθύνες, απέναντι στις οποίες πριν τις αναλάβεις θα πρέπει να θέσεις ξεκάθαρα τα όριά σου εάν δεν θέλεις να πιεστείς ψυχολογικά.

ΙΧΘΥΕΣ: Όσο ο Κρόνος ήταν ανάδρομος στον Αιγόκερω είχες την ευκαιρία να επαναξιολογήσεις κάποιες από τις φιλικές σου σχέσεις κάπως πιο αποστασιοποιημένα, αλλά και πιο ψύχραιμα. Τώρα μπορείς να δρομολογήσεις τις αποφάσεις σου και είτε να κάνεις τις κινήσεις εκείνες που θα αποκαταστήσουν το κλίμα ανάμεσα σε εσένα και τους ανθρώπους που σε ενδιαφέρουν, είτε που θα φέρουν τη ρήξη οριστικά. Παράλληλα, καλείσαι να μείνεις αφοσιωμένος σε ομάδες ή δραστηριότητες που πιστεύεις ότι σε βοηθούν και σε κάνουν να περνάς καλά.

Πηγή: Astrologos.gr