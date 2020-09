Κόσμος

Μακελειό σε μπαρ στο Μεξικό (βίντεο)

Πολύνεκρη επίθεση σε μπαρ σε πόλη του Μεξικού.

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ένα μπαρ σκοτώνοντας έντεκα ανθρώπους, όπως έγινε γνωστό από τις μεξικανικές αρχές, σε μια περίοδο που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με αύξηση ρεκόρ των ανθρωποκτονιών, παρά τη δέσμευση της κυβέρνησης να σταματήσει τη βία των συμμοριών.

Από το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Πολιτείας Γκουαναχάτο ανακοινώθηκε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα βρέθηκαν τα πτώματα επτά ανδρών και τεσσάρων γυναικών μέσα σε ένα μπαρ, στην πόλη Χαράλ δελ Προγκρέσο. Άλλη μία γυναίκα που βρισκόταν στο μπαρ έφερε τραύματα από σφαίρες.

Η Γκουαναχάτο σπαράσσεται το τελευταίο διάστημα από τον πόλεμο μεταξύ της τοπικής συμμορίας Σάντα Ρόσα δε Λίμα και του πανίσχυρου καρτέλ των ναρκωτικών Χαλίσκο Νέα Γενιά. Τον Ιούλιο, ένοπλοι σκότωσαν 24 ανθρώπους σε ένα κέντρο αποκατάστασης στην Πολιτεία αυτήν. Ήταν μια από τις χειρότερες σφαγές αφότου ο πρόεδρος Άντρες Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ ανέλαβε τα καθήκοντά του με την υπόσχεση ότι θα περιορίσει τη βία.