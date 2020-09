Κόσμος

The Times: Η Βρετανία ετοιμάζει αυστηρότερα μέτρα για τον κορονοϊό

Τα ενδεχόμενα που εξετάζονται από την κυβέρνηση Τζόνσον, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα.

Η κυβέρνηση της Βρετανίας ετοιμάζεται να ανακοινώσει ακόμη πιο αυστηρά μέτρα στο μεγαλύτερο μέρος του βορρά, πιθανόν και στο Λονδίνο, για να καταπολεμήσει το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού, γράφει σήμερα η εφημερίδα The Times.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής lockdown, με τις αρχές να δίνουν εντολή όλες οι παμπ, τα εστιατόρια και τα μπαρ να αναστείλουν τη λειτουργία τους, σε πρώτη φάση για δύο εβδομάδες, σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον προειδοποίησε ότι εάν επιβληθούν εκ νέου περιοριστικά μέτρα σε εθνική κλίμακα, θα απειληθούν θέσεις εργασίας και το βιός εκατομμυρίων ανθρώπων.

Κατά τις πληροφορίες που δημοσιεύουν οι Τάιμς, θα απαγορευθεί στους πολίτες να συναντώνται σε κλειστούς χώρους στις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχει γίνει ήδη αυτή η σύσταση.

Ήδη την περασμένη εβδομάδα οι βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν νέα μέτρα, προτρέποντας τους εργαζόμενους να δουλεύουν από το σπίτι στις περιπτώσεις που είναι εφικτό αυτό και τα εστιατόρια και τα μπαρ να κλείνουν νωρίτερα, προκειμένου να καταπολεμηθεί το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού. Τα μέτρα αναμένεται να διαρκέσουν έως και έξι μήνες.

Σχολεία και καταστήματα θα παραμείνουν ανοικτά, όπως και τα εργοστάσια και τα γραφεία το προσωπικό των οποίων δεν είναι εφικτό να εργάζεται από το σπίτι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, που επικαλείται ανώτερη κυβερνητική πηγή.