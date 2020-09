Πολιτική

Στην Ελλάδα ο Μάικ Πομπέο (εικόνες)

Μετά της συζύγου του αφίχθη ο Αμερικανός ΥΠΕΞ στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα της επίσκεψής του και οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην πόλη.

Στη Θεσσαλονίκη αφίχθη τα ξημερώματα της Δευτέρας ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υποδέθχηκε ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Ο Πομπέο προτού αναχωρήσει από τις ΗΠΑ επικοινώνησε με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, σχετικά με την ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με το τουίτ που έκανε ο ίδιος.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς την Ελλάδα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ έκανε ανάρτηση στην οποία έγραψε ότι, «Ξανά στον δρόμο πηγαίνοντας προς την Ευρώπη προκειμένου να ενισχύσουμε τις ισχυρές διμερείς σχέσεις μας και τη σημασία της σταθερής περιφερειακής συνεργασίας. Πρώτη στάση: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα».

Η πρώτη συνάντησή του θα είναι με τον Νίκο Δένδια, στο υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, παρουσία του υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), Θεόδωρου Καράογλου, ενώ – όπως ανακοίνωσε το ελληνικό ΥΠΕΞ – οι συζητήσεις θα εστιαστούν σε ζητήματα διμερούς, περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος με έμφαση στον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ, την αμυντική και ενεργειακή συνεργασία και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Στη συνέχεια ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα επισκεφτεί το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, όπου θα υπογραφεί διμερής συμφωνία για τη συνεργασία στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα, παρουσία και του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνη Γεωργιάδη. Στη συνέχεια, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα επισκεφθεί το Εβραϊκό Μουσείο.

Το βράδυ της Δευτέρας ο Μάικ Πομπέο θα μεταβεί στα Χανιά, όπου θα φιλοξενηθεί στο σπίτι του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Ακρωτήρι. Εκεί θα παραμείνει – με τη σύζυγό του η οποία τον συνοδεύει – για δύο μέρες.Το πρωί της Τρίτης θα επισκεφθούν μαζί τη Ναυτική Βάση, στη Σούδα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ήδη από το απόγευμα της Κυριακής και θα διαρκέσουν μέχρι και σήμερα το βράδυ, με αφορμή την παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, στην πόλη.

Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων σε αρκετές οδούς.

Η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης αναφέρει:

“Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο λήψης μέτρων τροχαίας κατά επίσκεψη στην Θεσσαλονίκη Επισήμου Αλλοδαπού Προσώπου, δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων από την 18:00΄ ώρα της Κυριακής (27-09-2020) μέχρι και την 22:00΄ ώρα της Δευτέρας (28-09-2020) στα κατωτέρω οδικά τμήματα:

–Αγίου Δημητρίου (εκατέρωθεν), από τη συμβολή της με την οδό Σουρή έως τη συμβολή της με την οδό Στεφάνου Δραγούμη.

–Στεφάνου Δραγούμη (εκατέρωθεν), από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Δημητρίου έως τη συμβολή της με την οδό Κασσάνδρου.

–Κασσάνδρου (εκατέρωθεν), από τη συμβολή της με την οδό Στεφάνου Δραγούμη έως τη συμβολή της με την οδό Προξένων.

–Προξένων (εκατέρωθεν), από τη συμβολή της με την οδό Κασσάνδρου έως τη συμβολή της με την οδό Αγίου Δημητρίου.

–Ελ. Βενιζέλου(εκατέρωθεν), από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Νίκης έως τη συμβολή της με την οδό Ερμού.

–Ίωνος Δραγούμη (εκατέρωθεν), από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Δημητρίου έως τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Νίκης.

–Ερμού (εκατέρωθεν), από τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό Ίωνος Δραγούμη.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών”.