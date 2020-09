Αθλητικά

Σαρωτική πρεμιέρα για τη Μπαρτσελόνα

Οι «μπλαουγκράνα» συνέτριψαν τη Βιγιαρεάλ στο «Καμπ Νου», για την 3η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος...

Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για την Μπαρτσελόνα, προκειμένου να αρχίσει νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στη φετινή LaLiga.

Οι «μπλαουγκράνα» συνέτριψαν με 4-0 τη Βιγιαρεάλ στο «Καμπ Νου», για την 3η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, «καθαρίζοντας» τον αγώνα από το πρώτο 45λεπτο.

Ο 17χρονος επιθετικός, Ανσού Φατί, έγραψε το 2-0 μέσα σε ένα τετράλεπτο (15΄, 19΄), ο Μέσι εκτέλεσε εύστοχο πέναλτι στο 35΄, ενώ το αυτογκόλ του Τόρες στο 45΄ ανέδειξε πρόωρο νικητή...

Συνοπτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της La Liga:

Αλαβές-Χετάφε 0-0 Βαλένθια-Ουέσκα 1-1 (38΄ Βας - 64΄ Σιόβας) Έλτσε-Σοσιεδάδ 0-3 (55΄ Πόρτου, 77΄πεν. Γιανουζάι, 90+5΄ Λόπεθ) Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης 2-3 (35΄ Μαντί, 37΄ Καρβάλιο - 14΄ Βαλβέρδε, 48΄αυτ. Έμερσον, 81΄πεν. Ράμος) Οσασούνα-Λεβάντε 1-3 (38΄ Ρομπέρτο Τόρες - 41΄ Μελέρο, 77΄ Ρότζερ Μαρτί, 81΄ Μοράλες) Εϊμπαρ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-2 (48΄ Κίκε Γκαρσία - 40΄, 87΄ Ουνάι Λόπεθ) Ατλέτικο Μαδρίτης-Γρανάδα 6-1 (9΄ Ντιέγκο Κόστα, 47΄ Κορέα, 65΄ Ζοάο Φέλιξ, 72΄ Γιορέντε, 85΄, 90+3΄ Σουάρες - 87΄ Μολίνα) Κάντιθ-Σεβίλη 1-3 (48΄ Σάλβι Σάντσεθ - 66΄ Ντε Γιονγκ, 90΄ Μουνίρ, 90+6΄ Ράκιτιτς) Βαγιαδολίδ-Θέλτα 1-1 (65΄πεν. Γκουαρντιόλα - 44΄ Άσπας) Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ 4-0 (15΄, 19΄ Φατί, 35΄ πεν. Μέσι, 45΄ αυτ. Τόρες)