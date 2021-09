ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

MS Estonia: το πλέον πολύνεκρο ναυάγιο σε ευρωπαϊκά νερά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σαν σήμερα βυθίστηκε το καράβι, παρασύροντας πολλές εκατοντάδες ανθρώπους στον θάνατο. Τι έδειξαν οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας.

Μνήμες από το τραγικό ναυάγιο του MS Estonia ξυπνούν ανήμερα της επετείου της αποφράδας ημέρας που το μεταγωγικό πλοίο βυθίστηκε στη Βαλτική Θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 852 άνθρωποι. Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο ναυάγιο που έχει συμβεί σε ευρωπαϊκά ύδατα σε καιρό ειρήνης.

Το MS Estonia βυθίστηκε ξημερώματα της 28ης Σεπτεμβρίου 1994, μεταξύ 00:55 και 01:50 (UTC+2) ενώ διέσχιζε τη Βαλτική Θάλασσα. Είχε ξεκινήσει από το Ταλίν, στις 18.30 την 27η Σεπτεμβρίου, και προορισμός του ήταν η Στοκχόλμη, όπου επρόκειτο να φτάσει στις 9.30 το πρωί της 28ης Σεπτεμβρίου. Στο πλοίο επέβαιναν 989 άνθρωποι από 17 χώρες: 803 επιβάτες και 186 μέλη του πληρώματος. Οι περισσότεροι επιβάτες ήταν Σουηδοί ενώ τα μέλη του πληρώματος ήταν κυρίως Εσθονοί.

Σύμφωνα με την τελική έκθεση αναφορικά με το ναυάγιο, ο καιρός ήταν μεν κακός, οι άνεμοι έφταναν τα 7 με 8 μποφόρ (15 με 20 μέτρα ανά δευτερόλεπτο) και τα κύματα τα 4 με 6 μέτρα αλλά επρόκειτο για συνηθισμένο καιρό την εποχή αυτή στη Βαλτική.

Όλα τα επιβατικά πλοία που ήταν προγραμματισμένο να ταξιδέψουν εκτελούσαν κανονικά τα δρομολόγιά τους και ο καπετάνιος του πλοίου Silja Europa, που ορίστηκε επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης των ναυαγών του MS Estonia, ανέφερε ότι επρόκειτο για τυπική φθινοπωρινή καταιγίδα.

Γύρω στη 01.00 τα ξημερώματα της 28ης Σεπτεμβρίου, ενώ το πλοίο βρισκόταν στο Αριχπέλαγος του Τουρκού, ακούστηκε ένας μεταλλικός ήχος καθώς ένα δυνατό κύμα χτύπησε την πλώρη του. Μολονότι έγινε έλεγχος που δεν έδειξε κάποιο πρόβλημα επιβάτες και πλήρωμα συνέχισα να ακούν παρόμοιους ήχους τα επόμενα δέκα λεπτά.

Γύρω στις 1:15, η πόρτα του πλοίου άνοιξε και καθώς τα νερά πλημμύρισαν το κατάστρωμα όπου βρισκόταν τα αυτοκίνητα, το MS Estonia πήρε κλίση προς τα δεξιά, αρχικά 15 μοίρες, αργότερα, κατά τη 1.30, 60 μοίρες και στις 1.50 90 μοίρες. Το γεγονός ότι το πλοίο πήρε κλίση και πλημμύρισε πολύ γρήγορα εμπόδισε πολλούς ανθρώπους που βρισκόταν στις καμπίνες να ανέβουν στο κατάστρωμα.

Το πλοίο γύρισε προς το λιμάνι ενώ οι τέσσερις μηχανές του παρουσίασαν επιβράδυνση και τελικά σταμάτησαν εντελώς. Γύρω στις 1.20 στάλθηκε σήμα από το πλοίο ότι βρισκόταν σε κίνδυνο χωρίς όμως να ακολουθηθούν τα διεθνώς προβλεπόμενα για μια τέτοια περίπτωση. Τα επόμενα δύο λεπτά χτύπησε ο συναγερμός για το πλήρωμα και για τους επιβάτες.

Το MS Estonia χάθηκε από τα ραντάρ στις 01.50 καθώς βυθίστηκε στα διεθνή ύδατα, 22 ναυτικά μίλια on bearing 157° από το νησί Uto της Φινλανδίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Παπαδόπουλος για Θήβα: 1700 σεισμοί από τον Ιούλιο μέχρι τώρα (βίντεο)

Σεισμός στην Κρήτη - Ιάκωβος Τζαγκαράκης: το μεσημέρι η κηδεία του

Αντιεμβολιαστές: Δικογραφίες για ιστοσελίδες και λογαριασμούς στα social media