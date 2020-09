Κοινωνία

Κορονοϊός: Η λίστα με τα κλειστά σχολεία

Ποια σχολεία έβαλαν «λουκέτο» είτε σε επιμέρους τμήματα είτε αναστέλλουν πλήρως τη λειτουργία τους. Υπό κατάληψη πάνω από 300 σχολικά συγκροτήματα.

Πάνω από 100 τμήματα ή σχολικά συγκροτήματα παραμένουν και σήμερα κλειστά λόγω κρουσμάτων κορoνοϊού.

Σύμφωνα με την ανανεωμένη λίστα του υπουργείου Παιδείας, σε 118 μονάδες παραμένουν κλειστά τμήματα ή ακόμη και ολόκληρα τα σχολικά συγκροτήματα.

Την ίδια ώρα, πάνω από 300 σχολεία παραμένουν κλειστά λόγω καταλήψεων, με τους μαθητές να αντιδρούν ζητώντας μικρότερο αριθμό ατόμων στις αίθουσες .

H λίστα του Υπουργείου Παιδείας με τα κλειστά σχολεία ή τμήματα λόγω κορονοϊού: