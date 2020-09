Κοινωνία

Κορονοϊός: νεκρός ιερέας - καταγγελία γιατρού πως δεν έγινε ιχνηλάτιση (βίντεο)

Γιατρός καταγγέλλει ότι δεν έγινε ιχνηλάτηση επαφών ενός 59χρονου ιερέα και πατέρα 5 παιδιών, ο οποίος έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό. Τι λέει η δικηγόρος του γιατρού στον ΑΝΤ1.