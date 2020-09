Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο οι θάνατοι παγκοσμίως

Ποιες χώρες καταγράφουν τους βαρύτερους απολογισμούς.

Οι θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού σε παγκόσμιο επίπεδο ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, η οποία βασίζεται στις επίσημες ανακοινώσεις των υγειονομικών αρχών, ως τις 01:30 (ώρα Ελλάδας).

Συνολικά, έχουν καταγραφεί επισήμως 1.000.009 νεκροί σε διεθνές επίπεδο, επί συνόλου 33.018.877 κρουσμάτων μόλυνσης.

22.640.048 άνθρωποι θεωρείται ότι έχουν αποθεραπευτεί από τις αρχές.

Οι περιφέρειες του κόσμου που καταγράφουν τους βαρύτερους απολογισμούς είναι η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική (341.032 θάνατοι επί συνόλου 9.190.683 μολύνσεων), η Ευρώπη (229.945 νεκροί, 5.273.943 κρούσματα) και οι ΗΠΑ και ο Καναδάς (214.031· 7.258.663).