Κορονοϊός: “Ασπίδα” για τις επιπλοκές η βιταμίνη D

Πώς λειτουργεί η βιταμίνη για την προστασία από τις επιπλοκές που οδηγούν στο θάνατο.

Οι ασθενείς που νοσηλεύονται με Covid-19 και διαθέτουν επαρκή επίπεδα βιταμίνης D στον οργανισμό τους (τουλάχιστον 30 ng/mL 25 υδροξυβιταμίνης D), έχουν σημαντικά μειωμένο κίνδυνο επιπλοκών όπως η υποξία και πρόωρου θανάτου, σύμφωνα με μία νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη.

Επιπλέον, αυτοί οι ασθενείς έχουν χαμηλότερα επίπεδα του δείκτη φλεγμονής CRP και υψηλότερα επίπεδα λεμφοκυττάρων (κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος που βοηθούν στην καταπολέμηση μίας λοίμωξης).

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Μάικλ Χόλικ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «PLoS One», ανέλυσαν στοιχεία για 235 ασθενείς εισηγμένους στο νοσοκομείο με διάγνωση Covid-19.

Διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς άνω των 40 ετών με επαρκή επίπεδα βιταμίνης D ήσαν 51,5% λιγότερο πιθανό να πεθάνουν από κορονοϊό, σε σχέση με όσους είχαν ανεπαρκή επίπεδα της εν λόγω βιταμίνης (κάτω από 30 ng/mL).

«Η νέα μελέτη παρέχει άμεσες ενδείξεις ότι η επάρκεια σε βιταμίνη D μπορεί να μειώσει τις επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένης της "καταιγίδας κυτταροκινών" και τελικά την πιθανότητα θανάτου από Covid-19», δήλωσε ο δρ Χόλικ.

Ο ίδιος είχε δημοσιεύσει, πρόσφατα, σχετική έρευνα, σύμφωνα με την οποία η επάρκεια βιταμίνης D μειώνει κατά 54% την πιθανότητα να κολλήσει κανείς τον κορονοϊό, κάτι που ισχύει και με άλλους ιούς όπως της γρίπης.

Άλλη πρόσφατη έρευνα σε 489 ασθενείς, η οποία δημοσιεύθηκε στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό JAMA Network Open, είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η θεραπεία με βιταμίνη D μπορεί να μειώσει γενικότερα την πιθανότητα ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος, ιδιαίτερα σε ασθενείς με ανεπάρκεια βιταμίνης D. Μεταξύ των ασθενών με ανεπάρκεια βιταμίνης D το ποσοστό των θετικών κρουσμάτων Covid-19 ήταν 21,6%, συγκριτικά με 12,2% μεταξύ των ασθενών με επάρκεια βιταμίνης D.