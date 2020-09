Πολιτική

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: Εκ περιτροπής διδασκαλία ή τηλεκπαίδευση αν χρειαστεί (βίντεο)

Η υπουργός Παιδείας μιλά για τα κρούσματα κορονοϊού και την αναπλήρωση των χαμένων μαθημάτων, τις καταλήψεις, τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Πως απαντά στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης.

Για την κατάσταση στα σχολεία λόγω κορονοϊού, τις καταλήψεις αλλά και τις προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Όπως είπε η μεγάλη εικόνα είναι ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν με τρόπο υποδειγματικό τα μέτρα, σημειώνοντας ότι «περιμέναμε τα κρούσματα γι’ αυτό έχουμε θωρακιστεί», υπογραμίζοντας ότι «αυτή την στιγμή είναι κλειστό το 0.2% των τμημάτων των σχολείων σε όλη την χώρα».



Σχετικά με τα κρούσματα στα σχολεία και πότε κάποιος μαθητής μπαίνει σε καραντίνα η κ. Κεραμέως ανέφερε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες του ΕΟΔΥ, καθώς και για την ιχνηλάτηση των επαφών.



«Η μεγάλη εικόνα είναι ότι τα σχολεία λειτουργούν και τα παιδιά εφαρμόζουν κατά συντριπτική πλειοψηφία τα μέτρα. Αυτό είναι σημαντικό και ελπιδοφόρο», τόνισε η υπουργός Παιδείας.

Μιλώντας για τις καταλήψεις η κ. Κεραμέως, παραδέχτηκε ότι υπάρχει το φαινόμενο, όμως τα περισσότερα σχολεία είναι ανοιχτά και υπογράμμισε ότι «ο διάλογος γίνεται με ανοιχτά σχολεία, δεν μπορεί κανείς να στερεί από τον άλλο την εκπαίδευση. Ακούμε αιτήματα άσχετα με την εκπαιδευτική διαδικασία».



Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στα σχολεία η υπουργός Παιδείας τόνισε ότι «έχουν δοθεί πάνω από 300 εκατ. ευρώ για επιπλέον προσλήψεις για να καλύψουμε επιπρόσθετες ανάγκες».



Παράλληλα, ανέφερε ότι «οι περιπτώσεις που μαθητές σε τμήμα είναι 25 είναι ελάχιστες. Το μέσο όρο είναι 20 μαθητές ανά τμήμα στα αστικά κέντρα» και σημείωσε ότι ήταν «ομόφωνη η εισήγηση των ειδικών για να ανοίξουν τα σχολεία, όπως ήταν και όχι με εκ περιτροπής διδασκαλία».

Σχετικά με το αίτημα για κυλιόμενο ωράριο τόνισε ότι αν εφαρμοζόταν αυτό το μέτρο θα υπήρχε πρόβλημα με τα ολοήμερα σχολεία. Ωστόσο, τόνισε ότι «αν χρειαστεί θα πάμε σε εκ περιτροπής διδασκαλία και τηλεκπαίδευση» σε περίπωση που τα δεδομένα για τον κορονοϊό αλλάξουν.

Απαντώντας σε ερωτήσεις η κ. Κεραμέως ανέφερε ότι τα βιβλία έχουν παραδοθεί στα σχολεία από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ενώ τόνισε ότι «έχουν γίνει προσλήψεις και γι’ αυτό δεν ακούμε για ελλείψεις και κενά», σημειώνοντας μάλιστα ότι «έχουν προσληφθεί περισσότεροι από την τελευταία χρονιά του ΣΥΡΙΖΑ και περίπου τα τελευταία 10 χρόνια». Ανέφερε, ακόμα, ότι «θα προσληφθούν και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με 3μηνες συμβάσεις αν υπάρξουν ελλείψεις στην συνέχεια».



Τόνισε ότι «δεν είναι λύση να πεις «κλείνω τα σχολεία». «Οι καταλήψεις δεν έχουν καμία θέση, χρειάζεται διάλογος αλλά με ανοικτά σχολεία», υπογράμμισε η κ. Κεραμέως.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε ότι «η τηλεκπαίδευση λειτουργεί κανονικά σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να υπάρξει δια ζώσης εκπαίδευση» λόγω κορονοϊού.

Τέλος, αναφέρθηκε σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε σχολεία, το οποίο έχεις στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων που δίνουν βάση στον εθελοντισμό.