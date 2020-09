Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παναγιωτακόπουλος στον ΑΝΤ1: υπάρχουν στο τραπέζι διάφορα μέτρα υπό συζήτηση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ μίλησε στον ΑΝΤ1 για την ιδιαιτερότητα της σεζόν με τη συνύπαρξη κορονοϊού και γρίπης. Τι είπε για το ενδεχόμενο νέων μέτρων.