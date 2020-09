Κόσμος

Ναγκόρνο Καραμπάχ: Συνεχίζονται οι μάχες – μακραίνει η λίστα των νεκρών (βίντεο)

Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών, ενώ στην περιοχή αναπτύσσεται βαρύ πυροβολικό.

Τουλάχιστον άλλοι 15 στρατιώτες του Ναγκόρνο Καραμπάχ σκοτώθηκαν στη διάρκεια συγκρούσεων με το Αζερμπαϊτζάν, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της αποσχιθείσας αυτής περιοχής που στηρίζεται από την Αρμενία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 39.

Συνολικά 32 στρατιωτικοί του Ναγκόρνο Καραμπάχ έχουν χάσει τη ζωή τους από χθες, Κυριακή, το πρωί, όταν ξεκίνησαν οι συγκρούσεις με τις ένοπλες δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν, ενώ περισσότεροι από 100 έχουν τραυματιστεί.

Επιπλέον πέντε άμαχοι Αζέροι και δύο Αρμένιοι άμαχοι από το Ναγκόρνο Καραμπάχ έχουν επίσης σκοτωθεί.

Το Αζερμπαϊτζάν δεν έχει ανακοινώσει τις απώλειές του.

Οι συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν λόγω της αποσχισθείσας περιοχής του Ναγκόρνο Καραμπάχ συνεχίζονταν σήμερα το πρωί, με τις δύο πλευρές να αναπτύσσουν βαρύ πυροβολικό, όπως ανακοίνωσαν.

Το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας έκανε λόγο για συγκρούσεις που σημειώνονταν όλη τη διάρκεια της νύκτας, ενώ το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι οι αρμένικες δυνάμεις βομβαρδίζουν την πόλη Τάρταρ.