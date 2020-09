Παράξενα

Βίντεο: Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα

Ατάραχος πήγαινε στο αντίθετο ρεύμα ο οδηγός ενός αυτοκινήτου, σκορπώντας τον πανικό.

Τι φώτα του αναβόσβηναν, τι κόρνες του πατούσαν, εκείνος πήγαινε ατάραχος κατά πάνω τους, αφού βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα.

Ο λόγος για έναν οδηγό ο οποίος κινείτο στο δρόμο Λαμίας – Δομοκού, λίγο μετά το μεσημέρι της Κυριακής, όταν μπήκε ξαφνικά στο αντίθετο ρεύμα.

Παρά τις προειδοποιήσεις από τους άλλους οδηγούς, που τον έβλεπαν να κατευθύνεται κατά πάνω τους, εκείνος συνέχισε την πορεία του.

Πέντε οδηγοί κατάφεραν να τον αποφύγουν και τελικά μπήκε στο αντίθετο ρεύμα.

Πηγή: lamiareport.gr