Πολιτική

Πομπέο: Ενθουσιασμένος που επέστρεψα στην Ελλάδα

Συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδα και Ηνωμένων Πολιτειών στη Θεσσαλονίκη. Ποια θέματα είναι στο επίκεντρο.

Συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδα και Ηνωμένων Πολιτειών, Νίκου Δένδια και Μάικ Πομπέο, στη Θεσσαλονίκη.

Η συνάντηση ξεκίνησε στις 9:30 το πρωί, σε αίθουσα του ξενοδοχείου όπου έχει καταλύσει η πολυπληθής αμερικανική αποστολή, με τους δύο υπουργούς να ανταλλάσουν "αγκωνιές' αντί χειραψίας τηρώντας τα μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε γύρω στις 10:20

Στη συνάντηση ήταν παρόντες -μεταξύ άλλων- ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία Κώστας Φραγκογιάννης και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος υποδέχθηκε τον κ. Πομπέο, χθες το βράδυ, κατά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ζητήματα διμερούς, περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος, με έμφαση στον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας- ΗΠΑ, την αμυντική και ενεργειακή συνεργασία και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο κ. Πομπέο έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" της Θεσσαλονίκης και μετά τη συνάντησή του με τον κ. Δένδια θα συμμετάσχει επίσης σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την ενέργεια, στον ΣΒΒΕ, παρουσία και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, ενώ στη συνέχεια θα υπογραφεί συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης 'Αδωνι Γεωργιάδη.

Η επίσκεψη του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος συνοδεύεται από τη σύζυγό του, Σούζαν, θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψή του στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Πομπεό: Με την Ελλάδα μοιραζόμαστε μία κοινή στρατηγική

Λίγο πριν από τη συνάντηση ο Μάικ Πομπέο έκανε μία ανάρτηση στο twitter τονίζοντας «είμαι ενθουσιασμένος που επέστρεψα στην Ελλάδα, ένας ζωτικός συνεργάτης των ΗΠΑ με τον οποίο μοιραζόμαστε μια κοινή στρατηγική. Η ισχύς της διμερούς μας σχέσης βρίσκεται στο υψηλό όλων των εποχών και ανυπομονώ για μια παραγωγική επίσκεψη».