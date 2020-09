Αθλητικά

Champions League: “σφραγίζει” την πρόκριση ο Ολυμπιακός, ελπίζει ο ΠΑΟΚ

Έντονο είναι το ελληνικό ενδιαφέρον στις ρεβάνς των play off του Champions League, που θα διεξαχθούν το προσεχές διήμερο.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται «μία ανάσα» από τους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, καθώς με... παρακαταθήκη το 2-0 από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στη ρεβάνς των play off του Champions League θέλει απλά να διατηρήσει τα κεκτημένα στην Λευκωσία με αντίπαλο την Ομόνοια (29/9, 22:00). Εκτός από την πρόκριση, στόχος των πρωταθλητών είναι και η νίκη, που θα φέρει βαθμούς στην Ελλάδα για την ειδική βαθμολογία, που διατηρεί η UEFA.

Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ έχει ουσιαστικές ελπίδες πρόκρισης στους ομίλους, για πρώτη φορά στην Ιστορία του. Σύμφωνα με την εικόνα του πρώτου αγώνα στο Κράσνονταρ, ο «δικέφαλος του βορρά» είναι σε θέση να ανατρέψει την ήττα με 2-1 που γνώρισε στην Ρωσία, αρκεί το βράδυ της Τετάρτης (30/9, 22:00), οι παίκτες του Αμπελ Φερέϊρα να παραταχθούν συγκεντρωμένοι στον στόχο τους.

Τέλος, η Σάλτσμπουργκ και η Ντιναμό Κιέβου θα πρέπει να «αυτοκτονήσουν» για να χάσουν την πρόκριση απέναντι σε Μακάμπι Τελ Αβίβ και Γάνδη, αντίστοιχα, ενώ η Φερεντσβάρος έχει προβάδισμα έναντι της Μόλντε και η Μίντιλαντ απέναντι στην Σλάβια Πράγας.

Το πρόγραμμα των ρεβάνς (σ.σ. σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα), έχει ως εξής:

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου (22:00)

Ομόνοια (Κύπρος)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα) (0-2)

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)-Γάνδη (Βέλγιο) (2-1)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Μόλντε (Νορβηγία) (3-3)

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου (22:00)

ΠΑΟΚ (Ελλάδα)-Κράσνονταρ (1-2)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Iσραήλ) (2-1)

Μίντιλαντ (Δανία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) (0-0)