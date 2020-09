Αθλητικά

Ελ Αραμπί και Φούντας στους κορυφαίους σκόρερ του 2020

Τι αναφέρει η τελευταία έκθεση του CIES, του διεθνούς κέντρου αθλητικών σπουδών, που εδρεύει στο Νοσατέλ και δημιουργήθηκε σε συνεργασία της FIFA με το Πανεπιστήμιο της ελβετικής πόλης.

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, σκόρερ στη νίκη (2-0) του Ολυμπιακού επί του Παναιτωλικού το Σάββατο και ο Ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος την ίδια ημέρα άνοιξε (15’) το σκορ, οδηγώντας την Ραπίντ Βιένης σε μία σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί της Πόλτεν, βρίσκονται ανάμεσα στους 127 ποδοσφαιριστές που έχουν σημειώσει τουλάχιστον 10 γκολ σε 94 πρωταθλήματα κορυφαίας κατηγορίας παγκοσμίως, κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2020.

Αυτό αναφέρει σήμερα, η τελευταία έκθεση του CIES, του διεθνούς κέντρου αθλητικών σπουδών, που εδρεύει στο Νοσατέλ και δημιουργήθηκε σε συνεργασία της FIFA με το Πανεπιστήμιο της ελβετικής πόλης. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού έχει σημειώσει 11 γκολ, ένα κάθε 133,6 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο Ταξιάρχης Φούντας πέτυχε 10, ένα κάθε 96,6 λεπτά.

Ο 33χρονος Βραζιλιάνος, Ζούνιορ Νεγκάο, ο οποίος παίζει στην ομάδα της Νότιας Κορέας, Ουλσάν Χιουντάι, είναι στην κορυφή της λίστας με 24 γκολ, δύο περισσότερα από τον 35χρονο Πορτογάλο σούπερ σταρ της Γιουβέντους, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Σύμφωνα με την σπουδαιότητα και τον συντελεστή δυσκολίας των πρωταθλημάτων, ο Κριστιάνο Ρονάλντο (Γιουβέντους) βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης μπροστά από τους Τσίρο Ιμόμπιλε (19/Λάτσιο), Ρόμπερτ Λεβαντόφκσι (16/Μπάγερν), Έρλινγκ Χάαλαντ (15/Ντόρτμουντ) και Μοχάμεντ Σαλάχ (13/Λίβερπουλ).

Με 15 γκολ σε μόλις 1.153 λεπτά, ο νεαρός Νορβηγός επιθετικός της Ντόρτμουντ, σκοράρει με μεγαλύτερη συχνότητα, μεταξύ των ποδοσφαιριστών στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα (σ.σ. κάθε 76,9 λεπτά). Ο Κριστιάνο Ρονάλντο (24 γκολ σε 1.784 λεπτά/81,1) και ο Αντρέι Κραμάριτς της Χόφενχαϊμ (10 γκολ σε 835 λεπτά/83.5) συμπληρώνουν το βάθρο αυτής της συγκεκριμένης κατάταξης.