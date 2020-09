Life

“Παρουσιάστε!”: οι ήρωες της νέας σειράς του ΑΝΤ1 στο “Πρωινό” (βίντεο)

Γιάννης Μπέζος, Βαλέρια Κουρούπη και Μανώλης Μαυροματάκης μίλησαν στην εκπομπή "Το Πρωινό" για την κωμική σειρά που έρχεται στον ΑΝΤ1!