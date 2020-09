Κοινωνία

Μηταράκης για Καμένα Βούρλα: Είναι απόβλητα τα παιδιά;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου καυτηρίασε τις αντιδράσεις κατοίκων στα Καμένα Βούρλα και ανακοίνωσε το τέλος για τα ξενοδοχεία - δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο.

Τέλος στα 67 ξενοδοχεία - δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο θα δώσει η κυβέρνηση έως τις 31 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης. «32 δομές αρκούν… Θα καταργήσουμε όλα τα ξενοδοχεία έως τις 31 Δεκεμβρίου, επειδή οι ροές είναι πολύ μειωμένες το 2020 και οι υπηρεσίες ασύλου δουλεύουν με διπλάσια ταχύτητα» εξήγησε.

Με αφορμή τις αντιδράσεις κατοίκων στα Καμένα Βούρλα ενάντια στην προσωρινή φιλοξενία λίγων δεκάδων ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων σε παλιό ξενοδοχείο της περιοχής διερωτήθηκε εάν «είναι απόβλητα τα παιδιά».

Τόνισε ότι η αντίδραση στα Καμένα Βούρλα βγάζει άσχημη εικόνα για τη χώρα μας. «Άλλες χώρες της ΕΕ, ειδικά μετά τη φωτιά στη Μόρια δέχθηκαν να μετεγκατασταθούν στις χώρες τους 740 παιδιά απ’ όλες τις δομές των νησιών, για πρώτη φόρα δεν θα υπάρχουν ασυνόδευτα ανήλικα στις δομές. Σε όλη τη χώρα υπήρξε θετική αντίδραση για τα παιδιά που φεύγουν, μένουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις γραπτές διαδικασίες. 30 Σεπτεμβρίου η πρώτη πτήση φεύγει» σημείωσε ο κ. Μηταράκης.

Όπως εξήγησε όταν ρωτηθήκαν στα Καμένα Βούρλα τι θα έκαναν αν ήξεραν ότι θα έρθουν ανήλικοι είχαν πει «θα είχαμε κλείσει το δρόμο πριν έρθετε». «Θα μάς είχε ζητήσει κανείς να ενημερώσουμε αν φέρναμε 30 παιδιά από το ορφανοτροφείο Πειραιά; Είναι απόβλητα τα παιδιά;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Είπε ότι οι δομές στα νησιά τελούν υπό υγειονομικό αποκλεισμό, καθώς υπάρχουν μόνο οι απαραίτητες υπηρεσίες και υγειονομική παρουσία.Ο υπουργός διευκρίνισε ότι την τελευταία δεκαετία στην Αθήνα υπάρχουν 130.000 νόμιμοι μετανάστες. Σημείωσε παράλληλα ότι στη δομή στο Καρά Τεπέ βρίσκονται περίπου 10.000 πρόσφυγες και μετανάστες.

Όπως ανέφερε εξάλλου, οι πρόσφυγες που φεύγουν από τα νησιά στο μεσοδιάστημα πήγαιναν στην πλατεία Βικτωρίας, τώρα τους δίνεται η δυνατότητα για προσωρινή διαμονή σε ξενοδοχεία μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, ενώ η άλλη λύση είναι η δημιουργία δομής προσωρινής διαμονής προσφύγων στον Ελαιώνα, και προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται συζήτηση με τον Κώστα Μπακογιάννη.

Αποσυμφόρηση των δομών της Βόρειας Ελλάδας μέσω του Project North

«Τον επαναπρογραμματισμό και κατ’ επέκταση την επίσπευση εκκρεμών συνεντεύξεων των αιτούντων άσυλο που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας της Βόρειας Ελλάδας δρομολογεί το νέο πρόγραμμα “Project North” της Υπηρεσίας Ασύλου, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλου (European Asylum Support Office-EASO)», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Παρλαλληλα, σημειώνεται ότι «οι εκκρεμείς συνεντεύξεις των αιτούντων άσυλο θα ολοκληρωθούν σε συντομότερο χρονικό διάστημα, από ό,τι αρχικά είχε προγραμματιστεί. Θα πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στο εσωτερικό των δομών φιλοξενίας. Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων εντός του 2021 στην Βόρεια Ελλάδα, καθώς και η ουσιαστική αποσυμφόρηση των δομών φιλοξενίας.

Ειδικότερα, στο νέο πρόγραμμα συμμετέχουν:

Η δομή φιλοξενίας του Κουτσόχερου, η οποία θα εξυπηρετήσει τους διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας Κουτσόχερου και Βόλου.

Η δομή φιλοξενίας του Κατσικά, η οποία θα εξυπηρετήσει τους διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας Κατσικά, Φιλιππιάδας και Δολιανών.

Η δομή φιλοξενίας της Αλεξάνδρειας, η οποία θα εξυπηρετήσει τους διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας της Αλεξάνδρειας και της Βέροιας.

Η δομή φιλοξενίας των Σερρών, η οποία θα εξυπηρετήσει αρχικά τους διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας των Σερρών και Σιντικής.

Η δομή φιλοξενίας της Νέας Καβάλας, η οποία θα εξυπηρετήσει τους διαμένοντες στη δομή.

Η δομή φιλοξενίας των Λαγκαδικίων, η οποία θα εξυπηρετήσει τους διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας των Λαγκαδικίων, Λουτρών Βαγιοχωρίου και Βαγιοχωρίου,

Η δομή φιλοξενίας της Καβάλας, η οποία θα εξυπηρετήσει τους διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας της Καβάλας και της Δράμας.

Τέλος, στην έδρα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν οι συνεντεύξεις των διαμενόντων στις δομές φιλοξενίας Διαβατών, Κάτω Μηλιάς και Γρεβενών.»