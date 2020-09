Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κοντοζαμάνης: Δέχεται πίεση η Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια κατάσταση βρίσκεται το σύστημα Υγείας. Τι είπε για τα τεστ κορονοϊού και πως σχολίασε τις εικόνες συνωστισμού στις πλατείες.

Τη διαβεβαίωση ότι το σύστημα υγείας στην Ελλάδα δεν είναι στα όριά του λόγω της επιδημίας του κορονοϊού έδωσε στο ΘΕΜΑ 104,6 ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης.



«Από την αρχή προετοιμαστήκαμε για το χειρότερο σενάριο. Όντως υπάρχει αύξηση κρουσμάτων και δέχεται πίεση η Αττική αλλά αναδιατάσσουμε τις δυνάμεις μας για να αντέξουμε» είπε ο κ. Κοντοζαμάνης.



«Αυξήσαμε τις απλές κλίνες για κορονοϊό , αυξήσαμε τα νοσοκομεία αναφοράς, έχουμε προχωρήσει σε προσλήψεις για πάνω 6.200 προσωπικό ενώ ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για 2.000. Έχουμε αντοχές, δεν είμαστε στα όριά μας» πρόσθεσε ο υφυπουργός Υγείας.



Πρόσθεσε, δε, ότι «ολοκληρώνονται 1.200 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Προκηρύξαμε και 400 θέσεις γιατρών, 185 εκ των οποίων για ΜΕΘ. Εντός του Οκτωβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι τοποθετήσεις. Στο ΦΕΚ έχουν ήδη δημοσιευτεί οι προσλήψεις γιατρών». Όπως είπε «υπάρχει και ένας προγραμματισμός για τα επόμενα έτη. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα κύμα συνταξιοδότησης στο σύστημα υγείας».



Όσον αφορά το εμβόλιο της γρίπης η συνταγογράφηση του οποίου ξεκινά σήμερα ο κ. Κοντοζαμάνης τόνισε ότι «έχουμε εξασφαλίζει περισσότερες δόσεις σε σχέση με πέρυσι. Θα καλύψουμε με επάρκεια τον πληθυσμό που πρέπει να εμβολιαστεί».



Για τα τεστ κορονοϊού προανήγγειλε ότι «θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο» ενώ για τις εικόνες συνωστισμού στις πλατείες σημείωσε ότι «αν ο κόσμος δεν συμμορφωθεί θα έχουμε αύξηση των κρουσμάτων. Είναι θέμα συμπεριφοράς απέναντι στον ιό».

Ξανθός: Να γίνει γενικευμένη η χρήση μάσκας

Από την πλευρά του ο βουλευτύς του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρεάς Ξανθός, επίσης, μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104,6, αναφέρθηκε στις εξελίξεις γύρω από την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας.



Μιλώντας για τις προσλήψεις, ο κ. Ξανθός είπε ότι έγιναν κάποιες προετοιμασίες πριν από τις εκλογές ακόμη, ωστόσο, αργούν αρκετά οι προσλήψεις. Όπως σημείωσε χρειάζεται τουλάχιστον ενάμιση χρόνο για να μπορέσει να γίνει μια πρόσληψη υγειονομικών.



Για το Σύστημα Υγείας, ο κ. Ξανθός υπογράμμισε ότι είναι νωρίς ακόμη για να εξαντληθεί η δυναμική του συστήματος. Όπως είπε όμως, τα κρεβάτια για το COVID19, το 1/3 έχει ήδη καλυφθεί. Χρειάζεται ιδιαίτερη επένδυση στην πρόληψη, ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα. Παράλληλα, είπε ότι χρειάζεται επιστράτευση κλινών, αλλά με όρους δημοσίου συμφέροντος όπως τόνισε. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεση του στον διπλασιασμό των τιμών για τις κλίνες προς τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών κλινικών.



Πρέπει να υπάρχει ένα κλίμα συμμόρφωσης, σημείωσε επίσης, όσον αφορά τα νέα περιοριστικά μέτρα. Για τους αρνητές, είπε ότι πρέπει να υπάρξει σθεναρή στάση της κυβέρνησης να τηρηθούν τα μέτρα και να πείσουν τον κόσμο με επιστημονικά δεδομένα για την αλήθεια και τη σοβαρότητα της κατάστασης. Εκτιμά παράλληλα, ότι το μέτρο γενικευμένης χρήσης μάσκας θα ήταν πιο αποτελεσματικό για τη μείωση της διασποράς του κορονοϊού.