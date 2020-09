Κοινωνία

Λέσβος: Μέλη ΜΚΟ σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών

Μεγάλη επιχείρηση με συνεργασίας Σωμάτων Ασφαλείας για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος.

Μετά από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Μυτιλήνης, προσδιορίστηκε η δράση οργανωμένου κυκλώματος, που δραστηριοποιείτο συστηματικά στη διευκόλυνση της παράνομης εισόδου αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια, μέσω της νήσου Λέσβου.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) και τη συνδρομή της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β) καθώς και των Διευθύνσεων Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΔΙ.Δ.Α.Π.), Αλλοδαπών Αττικής και Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.).

Συνέδραμαν ακόμα το Τμήμα Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών της ΓΕ. Π.Α.Δ. Βορείου Αιγαίου, το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου, η 9η Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για τα -κατά περίπτωση - αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της κατασκοπείας, της παραβίασης μυστικών της Πολιτείας, καθώς και παραβάσεων του Κώδικα Μετανάστευσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στο οργανωμένο κύκλωμα εμπλέκονται 35 συνολικά αλλοδαποί και συγκριμένα 33 μέλη τεσσάρων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), που δραστηριοποιούνται σε θέματα μετανάστευσης καθώς και 2 υπήκοοι τρίτων χωρών.

Χρονικά, η δράση του οργανωμένου κυκλώματος προσδιορίζεται τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Ιουνίου, με τη μορφή παροχής ουσιαστικής συνδρομής σε οργανωμένα κυκλώματα παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους (modus operandi) οι εμπλεκόμενοι, με πρόσχημα την ανθρωπιστική δράση, παρείχαν σε προερχόμενες από την Τουρκία προσφυγικές ροές, μέσω κλειστών ομάδων και εφαρμογών στο διαδίκτυο, πληροφορίες και στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα, όπως:

τους χώρους συγκέντρωσης στα τουρκικά παράλια και τον χρόνο εκκίνησης συγκεκριμένων προσφυγικών ροών προς τη νήσο Λέσβο,

τις συντεταγμένες (γεωγραφικό μήκος και πλάτος) συγκεκριμένων προσφυγικών ροών και της κατεύθυνσης αυτών σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο,

τον αριθμό των επιβαινόντων αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών σε λέμβους, καθώς και την επικρατούσα κατάσταση κατά την διάρκεια της πλεύσης των λέμβων,

τον τελικό προορισμό τους (χώρος προσαιγιάλωσης),

λεπτομέρειες για τους χώρους διαμονής στο Κ.Υ.Τ. στη Μόρια της Λέσβου.

Επιπρόσθετα, μέσω εκτεταμένης χρήσης συγκεκριμένης εφαρμογής τηλεφωνικών συνδέσεων, που σχετίζεται με ενεργοποίηση επιχειρήσεων διάσωσης, δυσχέραιναν το επιχειρησιακό έργο των σκαφών της Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά το χρόνο που εξελίσσονταν μεταναστευτικές ροές.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι το οργανωμένο κύκλωμα διευκόλυνε - με την μεθοδολογία που προαναφέρθηκε - τη διακίνηση προς τη νήσο Λέσβο μεγάλου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών, σε 32 τουλάχιστον περιπτώσεις (τετελεσμένες και σε απόπειρα).

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να προσδιοριστεί όλο το εύρος της παράνομης δραστηριότητας της εγκληματικής οργάνωσης και οι διασυνδέσεις της.

Μηταράκης: δεν γίνονται ανεκτές ΜΚΟ με παράνομη δράση

“Η μείωση των ροών και ο ρόλος ορισμένων ΜΚΟ απετέλεσε εδώ και μήνες βασική προτεραιότητα όλων των εμπλεκόμενων αρχών. Συνεργαζόμαστε με πολλές οργανώσεις που έχουν συμβάλλει στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Όμως δεν γίνονται ανεκτές ΜΚΟ με παράνομη δράση. Η ολοκλήρωση του Μητρώου ΜΚΟ θα βοηθήσει αποφασιστικά σε αυτή τη κατεύθυνση. Συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς», αναφέρει σε δήλωσή του αναφορικά με την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής.