Συνταγές

Σουβλάκια με κοτόπουλο ή χοιρινό από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό" φτιάχνει τα πιο νόστιμα και γρήγορα σουβλάκια αλλά και διάφορες σάλτσες για όλα τα γούστα!