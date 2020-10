Πολιτισμός

“Κονσέρτο” για τα γενέθλια του Τζον Λένον

Ο Πίτερ Γκάμπριελ και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες συμμετέχουν στο livestream για τα 80ά γενέθλια του Λένον.

Το δεύτερο ετήσιο κονσέρτο «Dear John» προς τιμήν των 80ών γενεθλίων του Τζον Λένον, αν ζούσε, θα μεταδοθεί live στο YouTube την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, στις 3 μμ από το Hard Rock Hotel του Λονδίνου.

Το εικονικό show διοργανώνει ο frontman των Blurred Vision, Σεπ Όσλι και μεταξύ πολλών άλλων θα παίξουν οι Πίτερ Γκάμπριελ, Μάξι Τζαζ των Faithless, Τζον Άιλσλι των Dire Straits, Γκρέιαμ Γκούλντμαν των 10cc, Λόρενς Γκόουαν των Styx, Νικ Βαν Έεντε των Cutting Crew, Μόλι Μάριοτ και Λόρα Τζιν Άντερσον.

Τα έσοδα από το show θα ενισχύσουν οικονομικά την War Child U.K., οργάνωση που επιζητά να βοηθήσει εξαθλιωμένες οικογένειες σε περιοχές του πλανήτη όπου διεξάγονται ένοπλες συγκρούσεις.

«Υπάρχει μεγάλη ανάγκη γι' αυτή την απίστευτη φιλανθρωπική οργάνωση» είπε, σε ανακοίνωση, ο Όσλι. «Αγωνίζονται γι' αυτούς που έχουν την πιο μικρή φωνή, αλλά τη μεγαλύτερη σημασία. Είναι εδώ για να πουν στα παιδιά ότι δεν τα έχει ξεχάσει ο κόσμος. Έχοντας γεννηθεί στο Ιράν, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, μια περίοδο αβεβαιότητας και πολέμου, θα μπορούσα να είμαι το παιδάκι στην τότε αφίσα της War Child. Είμαι ευγνώμων που, τώρα, όντας ενήλικας και καλλιτέχνης, μπορώ να κάνω κάτι μικρό για αυτή τη φιλανθρωπική οργάνωση»