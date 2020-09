Οικονομία

ΕΕΤΑΑ: Παράταση στις προθεσμίες για Οικονομική Στήριξη Οικογενειών και Φροντίδα Παιδιών

Τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία ορίζονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη στήριξη εργαζόμενων μητέρων.

Παρατείνεται έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο «Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών για την Παροχή Φροντίδας και Φιλοξενίας σε παιδιά Προσχολικής Ηλικίας», με διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων.

Συγκεκριμένα, μετά από ΚΥΑ του υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεωδωρικάκου και της υφυπουργού Εργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου, τα εισοδηματικά κριτήρια καθορίστηκαν ως εξής:

Εως 36.000 ευρώ για μητέρες έως δύο παιδιών

Εως 39.000 ευρώ για τρία παιδιά

Εως 42.000 ευρώ για τέσσερα παιδιά και

Εως 45.000 ευρώ για μητέρες που έχουν από πέντε παιδιά και άνω.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα και σε όσες εργαζόμενες ή αυτοαπασχολούμενες μητέρες έκαναν αίτηση στο προηγούμενο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής» αλλά δεν είχε γίνει δεκτή για εισοδηματικούς ή άλλους λόγους.

Οι ενδιαφερόμενες μητέρες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, στην ειδική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (eetaa.gr/).