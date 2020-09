Οικονομία

Καραμανλής: Την Πέμπτη στην Αθήνα τα πρώτα 200 λεωφορεία των ΚΤΕΛ

Το πλάνο για την ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών και η επένδυση μισού εκατομμυρίου ευρώ.

Από την Πέμπτη θα κυκλοφορήσουν τα πρώτα λεωφορεία των ΚΤΕΛ στους δρόμους της Αθήνας, τα οποία θα ενισχύσουν τις αστικές συγκοινωνίες, ενώ σταδιακά μέσα στις επόμενες μέρες και μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, θα μπουν σε δρομολόγια συνολικά 200 λεωφορεία των ΚΤΕΛ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών μιλώντας σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ, την Πέμπτη θα βγουν τα πρώτα 10 επιπλέον λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας, στη συνέχεια θα βγουν άλλα 40 και άλλα 50 και μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα έχουν προστεθεί στο στόλο συνολικά 200 επιπλέον λεωφορεία των ΚΤΕΛ με τους δικούς τους οδηγούς. Τα λεωφορεία αυτά θα καλύψουν τα περιφερειακά δρομολόγια, ώστε να «απελευθερωθούν» αστικά λεωφορεία, που θα μετακινηθούν στα πιο επιβαρυμένα δρομολόγια στο κέντρο της Αθήνας.

Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι ακολουθεί και ένα πρωτοποριακό για το ελληνικό δημόσιο βήμα, που ήδη εφαρμόζεται στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή θα έρθουν και στην Αθήνα λεωφορεία με leasing, τα οποία θα οδηγούν οι οδηγοί της ΟΣΥ. Για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια γίνονται προσλήψεις στα ΜΜΜ - από μία κυβέρνηση κεντροδεξιά -, όπως σημείωσε ο κ. Καραμανλής. Θα πραγματοποιηθούν 655 προσλήψεις σε ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ με fast track διαδικασίες αλλά με όρους ΑΣΕΠ σε ειδικότητες αιχμής, δηλαδή οδηγούς και τεχνικούς. Υπενθύμισε επίσης ότι πάνω από 10 χρόνια έχει να αγοραστεί από το ελληνικό δημόσιο λεωφορείο ή τρόλεϊ.

Τα 300 επιπλέον λεωφορεία με leasing, ηλικίας μέχρι 10 ετών, θα έρθουν μέχρι τέλος του χρόνου - αρχές Ιανουαρίου. Για πρώτη φορά φέρνουμε το θεσμό του leasing, δηλαδή της εκμίσθωσης λεωφορείων και οχημάτων στο ελληνικό δημόσιο, κάτι που γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, επισήμανε ο κ. Καραμανλής.

Ο uπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφερόμενος στο κόστος τόσο της σύμπραξης με τα ΚΤΕΛ, όσο και του leasing, είπε ότι το κόστος ανά χλμ για τον ΟΑΣΑ σήμερα στην Αθήνα είναι περίπου τρία ευρώ, όταν το ΚΤΕΛ κάνει το ένα χλμ με 1,41 ευρώ.

Όσον αφορά στο leasing, η σύμβαση είναι τριετής και αφορά 300 λεωφορεία με ετήσιο κόστος ανά λεωφορείο 33.800, δηλαδή συνολικά το κόστος είναι περίπου 30 εκ. ευρώ για 3 χρόνια. Εάν το δημόσιο αγοράσει τα αντίστοιχα λεωφορεία, αστικού τύπου με 50 θέσεις, θα χρειαστεί τουλάχιστον 60 εκ. ευρώ. Υπογράμμισε επίσης ότι στην τιμή του leasing συμπεριλαμβάνονται το κόστος ανταλλακτικών και η αποκατάσταση των βλαβών.

Ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι μέσα σε τέσσερις μήνες ο στόλος θα έχει αυξηθεί κατά 80% με την ανάταξη των υπαρχόντων οχημάτων, τα επιπλέον λεωφορεία των ΚΤΕΛ και μέσω του leasing, ενώ τον Οκτώβριο θα βγει ο μεγάλος διαγωνισμός, ο οποίος όμως με τις διαδικασίες που προβλέπει η ΕΕ και η ελληνική νομοθεσία, θα απαιτήσει δύο χρόνια. Επομένως τώρα με αυτό τον τρόπο, τόνισε, αντιμετωπίζεται άμεσα το ζήτημα, ενώ με το μεγάλο διαγωνισμό σπάει μακροπρόθεσμα ένας κύκλος αποεπένδυσης στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

«Προσπαθούμε να κάνουμε ένα υβριδικό σχήμα, να κρατήσουμε τις αστικές συγκοινωνίες δημόσιες, αλλά και -εκεί που χρειάζεται- να κάνουμε τις συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα», επισήμανε.

Επενδύουμε περίπου μισό δισ. ευρώ στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε πως όταν ανέλαβε τον Ιούλιο του 2019 βρήκε μόλις 850 λεωφορεία στους δρόμους και με ανάταξη μόνον του στόλου επετεύχθη αύξηση 30%, καθώς ο αριθμός αυτός έφτασε τα 1.094, δηλαδή μέσα σε 15 μήνες βγήκαν επιπλέον σχεδόν 250 λεωφορεία στους δρόμους. Εξήγησε επίσης ότι βρήκε ένα διαγωνισμό για τα λεωφορεία από την προηγούμενη κυβέρνηση, ο οποίος ακυρώθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών.

Σε ό,τι αφορά το Μετρό, ανέφερε πως έχουν προστεθεί συρμοί και οι χρονοαποστάσεις έχουν μειωθεί στις Γραμμές 2 και 3 στα τέσσερα με πέντε λεπτά κατά μέσο όρο τις ώρες αιχμής, επισημαίνοντας ωστόσο πως εάν υπάρξει μία βλάβη ή περιστατικά δολιοφθοράς, παρατηρούνται μεμονωμένες καθυστερήσεις.

«Έχουμε προσπαθήσει μέσα σε ένα χρόνο να σπάσουμε ένα φαύλο κύκλο αποεπένδυσης 10 ετών. Η εικόνα τέλος του χρόνου, θα είναι μία πολύ διαφορετική εικόνα από αυτή που βλέπουμε σήμερα», δήλωσε ο κ. Καραμανλής, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση κάνει μία επένδυση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ύψους περίπου μισού δισ. ευρώ