Καλίν: Νησιά και FIR στον διάλογο με την Ελλάδα

Τι είπε ο εκπρόσωπος του Ερντογάν για την επανάληψη των διερευνητικών συνομιλιών με την Ελλάδα αλλά και για την Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

Η Τουρκία βλέπει τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ αυτή την εβδομάδα ως ευκαιρία για μια επανεκκίνηση των σχέσεων ανάμεσά τους, όμως η ΕΕ πρέπει να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις και ένα χρονοδιάγραμμα για να δουλέψουν πάνω σ' έναν οδικό χάρτη μαζί, δήλωσε ο εκπρόσωπος του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

«Πιστεύω πως η σύνοδος κορυφής της ΕΕ έχει μια ευκαιρία για να έχουμε μια επανεκκίνηση στις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ. Είναι μια σημαντική ευκαιρία. Μπρούμε να έχουμε μια επανεκκίνηση εκεί. Και βλέπω αυτή την προθυμία από την πλευρά πολλών χωρών μελών της ΕΕ», δήλωσε στο Reuters ο προεδρικός εκπρόσωπος Ιμπραήμ Καλίν.

Οι εργασίες για να αποφασισθεί μια ημερομηνία για την επανάληψη των διερευνητικών συνομιλιών με την Ελλάδα συνεχίζονται, δήλωσε ακόμη ο Καλίν ισχυριζόμενος ότι οι συνομιλίες θα συνεχισθούν από εκεί που διακόπηκαν και θα επικεντρωθούν όχι μόνο σε ζητήματα υφαλοκρηπίδας και θαλάσσιων ορίων, αλλά και στα νησιά και τον εναέριο χώρο.

Ο ίδιος δήλωσε πως πιστεύει ότι οι συνομιλίες θα έχουν θετικό αντίκτυπο και θα επικεντρωθούν επίσης σε πολιτικές διαβουλεύσεις και συνομιλίες μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο πλευρών. «Και στα τρία αυτά πεδία, πιστεύουμε ότι θα κάνουμε καλή πρόοδο πολύ σύντομα», δήλωσε.

Ο Καλίν είπε επίσης ότι στις συνομιλίες που είχε την περασμένη εβδομάδα ο Ερντογάν με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν υπήρξε θετική ατμόσφαρια και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να προσπαθήσουν να βρουν τρόπους για να ελαχιστοποιήσουν τις διαφορές τους.