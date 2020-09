Life

Ο Γιάννης Μπέζος στο “Πρωινό” για τη σειρά “Παρουσιάστε!”, τον κορονοϊό και τα... άστρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στη Φαίη Σκορδά για τις αλλαγές που έφερε ο κορονοϊός, για τη νέα σειρά στην οποία πρωταγωνιστεί και για το κατά πόσο πιστεύει στα άστρα...