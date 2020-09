Πολιτική

Πέτσας: Κανένα ξεχωριστό μέτρο για πολίτες άνω των 65 ετών

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για την επίσκεψη Πομπέο στην Ελλάδα, τα ελληνοτουρκικά και την πορεία της πανδημίας.

«Σήμερα το πρωί ο υπουργός εξωτερικών Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικλ Πομπέο στη Θεσσαλονίκη. Συζήτησαν ζητήματα διμερούς, περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος με έμφαση στον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ, την αμυντική και ενεργειακή συνεργασία και βεβαίως τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Οι δύο υπουργοί εξέδωσαν κοινή δήλωση στην οποία και σας παραπέμπω», πρόσθεσε. Και συνέχισε: «Σήμερα το απόγευμα ο Αμερικανός υπουργός θα μιλήσει σε επιχειρηματικό συνέδριο για την ενέργεια. Στη συνέχεια θα μεταβεί στα Χανιά όπου θα φιλοξενηθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πατρικό του σπίτι. Ο πρωθυπουργός κι ο Αμερικανός υπουργός θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, την άμυνα, την ασφάλεια και τις επενδύσεις ενώ αύριο μεταξύ άλλων θα επισκεφθούν την αμερικανική βάση στη Σούδα».

Είπε επίσης πως «η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, η δεύτερη επίσκεψη μόλις μέσα σε έναν χρόνο αντανακλά τον κομβικό ρόλο που παίζει αφενός η Θεσσαλονίκη ως αναπτυξιακό κέντρο για την περιοχή των Βαλκανίων και αφετέρου η Σούδα για τους γεωστρατηγικούς σχεδιασμούς στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή».

Η επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ υπογραμμίζει την αναβαπτισμένη στρατηγική σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ

Ο κ. Πέτσας τόνισε επίσης για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μ. Πομπέο, πως «υπογραμμίζει την αναβαπτισμένη στρατηγική σχέση και αναδεικνύει το ειδικό βάρος της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή».

"Σταθεροποίηση στα ημερίσια κρούσματα κορονοϊού"

Περνώντας στις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «τις τελευταίες εβδομάδες η πανδημία σημειώνει έξαρση σε πολλές χώρες. Η Ελλάδα, χάρη στα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα και χάρη στην ατομική ευθύνη και τη συλλογική ωριμότητα που επέδειξε και εξακολουθεί να επιδεικνύει η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, παρουσιάζει σταθεροποίηση στα ημερήσια κρούσματα κορονοϊού».

Πρόσθεσε πως «στην ενημέρωση της προηγούμενης εβδομάδας, επισημάνθηκε ότι η σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με παρόμοιο πληθυσμό, αποδεικνύει πως η πατρίδα μας εξακολουθεί να τα καταφέρνει καλύτερα στην αντιμετώπιση της πανδημίας από πολλές άλλες χώρες, τόσο σε αριθμό κρουσμάτων όσο και σε αριθμό θανάτων. Αυτό φαίνεται για παράδειγμα και από τα χθεσινά στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύονται παγκοσμίως για τον κορονοϊό. Συγκεκριμένα, η Ολλανδία είχε 2.995 νέα κρούσματα κορονοϊού και 8 θανάτους, το Βέλγιο 1.827 κρούσματα και 5 θανάτους, η Πορτογαλία 665 κρούσματα και 9 θανάτους, ενώ η Ελλάδα 218 κρούσματα και 3 θανάτους».

Ο κ. Πέτσας υπογράμμισε ωστόσο ότι «η καλύτερη επιδημιολογική εικόνα στην Ελλάδα δεν πρέπει να οδηγεί σε εφησυχασμό, αλλά σε εγρήγορση και προσπάθεια βελτίωσής της. Όπως η πανδημία εξελίσσεται δυναμικά, έτσι και η στρατηγική μας απέναντι στον κορονοϊό είναι δυναμική. Αντιμετωπίζουμε ήδη μια σημαντική αύξηση κρουσμάτων, αλλά και διασωληνωμένων, ιδίως στην Αττική και πιο συγκεκριμένα στο κέντρο της Αθήνας. Ήδη, συνεργεία του ΕΟΔΥΥ έχουν ξεκινήσει ελέγχους σε επιδημιολογικά επιβαρυμένες γειτονιές της Αθήνας και θα συνεχίσουν το έργο τους και τις επόμενες μέρες.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά στην αξιοποίηση ξενοδοχείων καραντίνας προκειμένου να φιλοξενήσουν, με την αναγκαία ιατρική φροντίδα, πολίτες - κυρίως αλλοδαπούς - που έχουν προσβληθεί από τον ιό, είναι ασυμπτωματικοί, αλλά φιλοξενούνται στα νοσοκομεία. Ήδη σήμερα ξεκινά η μεταφορά των πρώτων εξ' αυτών σε ξενοδοχείο καραντίνας, γεγονός που θα απελευθερώσει πολλές απλές κλίνες COVID - 19 μέσα σε λίγες μέρες. Έτσι, και τα νοσοκομεία θα αποσυμφορηθούν και θα περιχαρακωθεί η διασπορά του ιού στην κοινότητα.

Επιπλέον προετοιμαζόμαστε για την αντιμετώπιση και των εποχικών ιώσεων, ιδίως της γρίπης που αναμένεται να πιέσουν το σύστημα υγείας τους επόμενους μήνες».

Πρόσθεσε ακόμη ότι «από τις 15 Οκτωβρίου, θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός για την γρίπη. Υπενθυμίζεται ότι το 2018 είχαν γίνει κάτι παραπάνω από 2 εκατομμύρια εμβόλια. Το 2019, ύστερα από σχετική καμπάνια, έγιναν περισσότερα από 3 εκατομμύρια. Και φέτος έχουν παραγγελθεί 4,2 εκατομμύρια εμβόλια. Ανακοινώσεις για το πρόγραμμα εμβολιασμού θα γίνουν στις 14:00 το μεσημέρι από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Στο μεταξύ, συνεχίζεται η προσπάθεια ενίσχυσης του ΕΣΥ για να αντέξει στις όποιες πιέσεις από την «διπλή απειλή», του κορονοϊού και της γρίπης. Μέσα στον Οκτώβριο το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα αποκτήσει ακόμη 67 κλίνες ΜΕΘ από δωρεές, ενώ από το Δεκέμβριο θα αρχίσουν να προστίθενται 174 κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ από τη μεγάλη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να απαγορευτεί η κυκλοφορία σε άτομα άνω των 65 ετών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε πως πρόκειται για «μεμονωμένες προτάσεις ειδικών», ξεκαθαρίζοντας ότι «κατηγορηματικά» δεν θα υπάρξει «κανένα ξεχωριστό μέτρο για πολίτες άνω των 65 ετών».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην «Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με τη οποία - σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι κλίνες στις δημόσιες δομές - μπορεί να διατίθενται κλίνες νοσηλείας και κλίνες ΜΕΘ σε ιδιωτικά θεραπευτήρια και κλινικές. Υπογραμμίζεται ότι οι ασθενείς που θα μεταφέρονται σε ιδιωτικές ΜΕΘ δεν επιβαρύνονται με ιατρικές αμοιβές και συμμετοχές επί των νοσηλείων».

Και τόνισε: «Ξέρουμε ότι η μάχη είναι δύσκολη. Μπορούμε, όμως, να την κερδίσουμε. Η κυβέρνηση παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και παίρνει τα μέτρα που απαιτούνται για κάθε στιγμή και κάθε περιοχή. Είναι, όμως αυτονόητο πως κανένα μέτρο δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό, αν δεν τηρείται από όλους. Και αυτό είναι τώρα το στοίχημα».

«Ζητάμε από τους λίγου να μη βάζουν προσκόμματα στο δικαίωμα των πολλών στη μάθηση», είπε ο Στέλιος Πέτσας στέλνοντας μήνυμα προς τους καταληψίες μαθητές και τόνισε ότι, «δε θέλουμε περιπτώσεις αυτοδικίας όπως είδαμε. Το κράτος είναι εδώ, αλλά μέσω του διαλόγου πρώτα» και παρέπεμψε στις δηλώσεις που έκανε σήμερα το πρωί στον ΑΝΤ1 η Υπουργός Παιδείας.

Σήμερα συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον «Ιανό» και τα νέα μέτρα για τον κορονοϊό

Αναφορικά με τα μέτρα στήριξης των πληγέντων από τον Ιανό, ο κ. Πέτσας ανέφερε αναλυτικά: «Συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που θεσπίζει τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός», καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού. Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται, επίσης, ενίσχυση των πιστώσεων για την πρόσληψη εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, για τη σχολική χρονιά 2020-2021, καθώς και μεταρρυθμίσεις οι οποίες αφορούν τον τρόπο εκλογής των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού της ειδικής αγωγής.

Βασικό κορμό του νομοσχεδίου αποτελούν τα μέτρα για τη στήριξη των κατοίκων στις περιοχές που επλήγησαν από τον «Ιανό». Ανάμεσα στα άλλα:

- Χορηγείται εφάπαξ επίδομα προς τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν πληγεί ύψους 5.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα ανά κατοικία και 8.000 ευρώ ανά επιχείρηση που έχει πληγεί.

- Δίνεται παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση.

- Παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ και στα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 18/9/2020 έως 18/3/2021. Παράλληλα, για το ίδιο χρονικό διάστημα, αναστέλλεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τη φορολογική διοίκηση των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν κύρια κατοικία ή εγκατάσταση στις περιοχές αυτές.

- Αναστέλλεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου, 2021 κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων.

- Δίνεται δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους εργοδότες που επλήγησαν από τον Ιανό - ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας - να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί, αλλά όχι πέραν των τριών μηνών. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας μπαίνει σε αναστολή είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ποσού 534 ευρώ, καθώς και αναλογίας δώρου Χριστουγέννων.

Σημειώνεται ότι στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις καθολικής ισχύος όπως:

- Η παράταση έως και τις 30 Απριλίου 2021 της μείωσης των συντελεστών Φ.Π.Α. για τις μεταφορές, καφέ και ροφήματα στην εστίαση, εισιτήρια κινηματογράφων, θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών, καθώς και στο τουριστικό πακέτο.

- Η αναστολή, για ένα έτος, και συγκεκριμένα από 1η Οκτωβρίου 2020 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 της επιβολής του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση».

Ο κ. Πέτσας πρόσθεσε στη συνέχεια ότι «το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης και την υπό προϋποθέσεις έκπτωση της διαφημιστικής δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, προσαυξημένη κατά 100% για το φορολογικό έτος 2020 και κατά 60% για το φορολογικό έτος 2021. Πρόκειται για υπεραποσβέσεις που αναμένεται -σύμφωνα με μελέτες - να συμβάλουν στην τόνωση της ζήτησης και της καταναλωτικής δαπάνης, στην αύξηση του τζίρου και τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να αποτραπούν λουκέτα και να διαφυλαχθούν θέσεις εργασίας».

Συνεδριάζει την Τετάρτη το υπουργικό συμβούλιο

Κλείνοντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στ. Πέτσας αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού επισημαίνοντας:

«Ο πρωθυπουργός μεταβαίνει απόψε στην Κρήτη όπου επί διήμερο θα φιλοξενήσει τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ κ. Πομπέο στο πατρικό του σπίτι και θα έχουν συζητήσεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Την Τετάρτη στις 12:00 το μεσημέρι θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Το βράδυ, ο πρωθυπουργός θα παραστεί σε εκδήλωση για τη φωταγώγηση της Ακρόπολης, στην οποία θα μετέχουν ομόλογοί του από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Την Πέμπτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στις εργασίες του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις εξωτερικές υποθέσεις της Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένων των ευρω-τουρκικών σχέσεων».