Κοινωνία

Κουκάκι: Προφυλακίστηκε ο κατηγορούμενος για την “γιάφκα”

Στη φυλακή οδηγείται ο 42χρονος που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη, κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης της Αντιτρομοκρατικής στο κέντρο της Αθήνας.

Ο κατηγορούμενος, που συδνέεται με τη «γιάφκα» στο Κουκάκι, απολογήθηκε στον 8ο ανακριτή, όπου οδηγήθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, ενώ περίπου 50 άτομα ανάρτησαν πανό υπέρ του στο χώρο των δικαστηρίων και φώναζαν συνθήματα.

Οι κατηγορίες είναι για παράβαση του νόμου περί όπλων, σε βαθμό κακουργήματος.

Οι δυο συγκατηγορούμενοι του 42χρονου, ένας άνδρας 38 και μια γυναίκα 36 ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό πλημμελήματος μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι.