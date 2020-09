Κόσμος

Νεκρός 6χρονος από αμοιβάδα που του “έφαγε” τον εγκέφαλο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς η αμοιβάδα σκότωσε τον 6χρονο; Συναγερμός στις Αρχές για τη λίμνη που τροφοδοτεί με νερό μια ολόκληρη πόλη!

Σοκ προκάλεσε η είδηση του θανάτου ενός 6χρονου αγοριού από μία αμοιβάδα, η οποία «έφαγε» τον εγκέφαλό του!

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών όπου το παιδί ήρθε σε επαφή με την θανατηφόρα αμοιβάδα παίζοντας σε κοντινή λίμνη.

Οι Αρχές έχουν αναφέρει στους κατοίκους πως δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να πίνουν νερό από την λίμνη Τζάκσον και εικάζεται πως το παιδί, ονόματι Josiah McIntyre, έκανε το ολέθριο λάθος.

Οι κάτοικοι της περιοχής σπεύδουν να αγοράσουν εμφιαλωμένα νερά καθώς ο θάνατος του 6χρόνου κινητοποίησε τις Αρχές να ελέγξουν το υδρευτικό σύστημα το οποίο τροφοδοτείται από τη συγκεκριμένη λίμνη.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα σε τρία από τα 11 σημεία, όπου έγινε δειγματοληψία, εντοπίστηκε η θανατηφόρος αμοιβάδα.