Πολιτική

Γάλλος ΥΠΕΞ: διάλογος με στόχο έναν συμβιβασμό στην ανατολική Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για τις τουρκικές προκλήσεις στην ανατολική Μεσόγειο μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας σε συνέντευξή του σε γαλλική εφημερίδα.

Στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Parisien ο Υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας, κ. Jean-Yves Le Drian.

«Η ζώνη αυτή αποτελεί επί δεκαετίες αντικείμενο προστριβών σχετικά με τον καθορισμό των θαλάσσιων συνόρων μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, αλλά και της Κύπρου. Οι εντάσεις έχουν αναζωπυρωθεί εξαιτίας της ανακάλυψης κοιτασμάτων αερίου, γεγονός που ώθησε την Τουρκία να επιχειρήσει γεωτρήσεις σε περιοχές εκτός της κυριαρχίας της. Δύο είναι οι αρχές που πρέπει να επικρατήσουν: Η ευρωπαϊκή κυριαρχία, και άρα η αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο, και η θέληση για διάλογο. Υπήρξε εξομάλυνση της κατάστασης τις τελευταίες ημέρες, και ίσως οι συζητήσεις βοηθήσουν ώστε να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός. Παράλληλα, απαιτούνται αποσαφηνίσεις από την Τουρκία για πολλά ακόμη θέματα, όπως για τη Λιβύη, για την κατάσταση στο Ιράκ, στη Συρία… Πρέπει να επικοινωνούμε, οι προσβολές δεν αποτελούν λύση. Η πρόσφατη συνομιλία του Προέδρου Erdogan με τον Πρόεδρο Macron επέτρεψε το άνοιγμα των απαραίτητων διαύλων επικοινωνίας», απάντησε ερωτηθείς αν ενδέχεται κλιμάκωση της έντασης στην ανατολική Μεσόγειο.

Κληθείς να εκτιμήσει το ποιοι είναι οι στόχοι του Ερντογάν, απάντησε πως, «η Τουρκία έχει γίνει ειδήμων της στρατηγικής του τετελεσμένου γεγονότος και της επιβεβαίωσης ισχύος. Ίσως πίσω απ’ όλα αυτά κρύβονται σκοπιμότητες εσωτερικής πολιτικής, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτές οι συγκρουσιακές καταστάσεις δεν είναι αποδεκτές».

«Φοβάστε την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού φαινομένου από την πλευρά της Τουρκίας;», ερωτηθήκε και απάντησε πως ««Υπήρξαν δηλώσεις σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά προς το παρόν δεν ισχύει κάτι τέτοιο».

«Αν όμως ο Ερντογάν επιμείνει, τι μπορεί να συμβεί; Η Γαλλία έχει ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή, υπάρχει κίνδυνος θερμού επεισοδίου ή πολέμου;».

«Δεν θέλω να προβώ σε υποθέσεις. Παρατηρώ πως η σθεναρότητα της θέσης μας έχει ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση των σχέσεων σε ορθολογικότερες βάσεις. Τόσο το καλύτερο. Στη Μεσόγειο, βρισκόμαστε στη διαδικασία διασαφήνισης των κανόνων λειτουργίας μεταξύ της αποστολής του ΝΑΤΟ, «Sea Guardian», και της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ειρήνη», ώστε να αποφευχθούν νέα περιστατικά μεταξύ συμμάχων (σ.σ.: τον Ιούνιο ένα τουρκικό σκάφος είχε απειλητική στάση ενάντια σε γαλλική φρεγάτα)», απάντησε.

Αναφερόμενος, τέλος στο κόστος και τα οφέλη της πώλησης των αεροσκαφών Rafale στην Ελλάδα, απάντησε πως «όλες οι χώρες έχουν το δικαίωμα να κατοχυρώσουν την ασφάλειά τους. Αν η Ελλάδα εκτιμά πως χάρη στα γαλλικά μαχητικά εξασφαλίζει την προστασία της, κάτι τέτοιο δεν μπορεί παρά να με ικανοποιεί».