Κοινωνία

Βρέφος βρέθηκε νεκρό στο κρεβάτι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το βρέφος βρήκε στην κούνια του, χωρίς τις αισθήσεις του, η μητέρα του, η οποία σε κατάσταση σοκ ενημέρωσε τις Αρχές.

Τραγωδία στην Αρτέμιδα Αττικής! Ένα βρέφος μόλις 17 ημερών βρέθηκε το πρωί νεκρό στο κρεβάτι του από την μητέρα του.

Η γυναίκα, σε κατάσταση σοκ, ενημέρωσε την αστυνομία, αλλά και το ΕΚΑΒ, οι διασώστες του οποίου διαπίστωσαν ότι το μωρό δεν είχε ζωτικά σημεία.

Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Παναγιώτη Λάμπρου, διασώστη του ΕΚΑΒ, η μητέρα του βρέφους δήλωσε ότι αργά το βράδυ το θήλασε και το πρωί που πήγε να το ξυπνήσει το βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας του Α.Τ Σπάτων.