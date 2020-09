Κοινωνία

Φωτιά στην Παλλήνη

Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε περιοχή με ξερά χόρτα στην Παλλήνη Αττικής.

Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τον κίνδυνο επέκτασης της φωτιάς σε κατοικημένη περιοχή.