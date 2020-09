Κοινωνία

Κορονοϊός: Νέα δέσμη δράσεων στην Αθήνα

Πέντε ενέργειες με στόχο τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού στην Αθήνα. Οσα αποφασίστηκαν σε σύσκεψη με Κικίλια, Χαρδαλιά, Αρκουμανέα.

O Δήμος Αθηναίων και το υπουργείο Υγείας προχωρούν σε μια νέα δέσμη ενεργειών που προστίθενται στα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί, αφού εξετάστηκαν τα δεδομένα της διασποράς του κορονοϊού και η εξέλιξη του αριθμού καταγεγραμμένων κρουσμάτων, σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο.

Η συνάντηση έγινε με την συμμετοχή του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά, του προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Παναγιώτη Αρκουμανέα και του δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη.

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται και με γνώμονα την προστασία της υγείας των 650.000 κατοίκων και των επισκεπτών της Αθήνας -όπως αναφέρουν- ο Δήμος Αθηναίων και το υπουργείο Υγείας προχωρούν σε αυτή τη νέα δέσμη ενεργειών, σε συντονισμό με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τον ΕΟΔΥ, καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Βασικός στόχος του Δήμου Αθηναίων, είναι η πρόληψη για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού, ξεκινώντας από τις γειτονιές της πόλης. Με αποκέντρωση των τεστ και των ενεργειών πρόληψης σε κάθε γωνιά της Αθήνας, με ενίσχυση των δομών του και με ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Υγείας, αποφασίστηκε η ενίσχυση του συντονισμού όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και ο κοινός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της κατάστασης, με τις παρακάτω ενέργειες:

1. Ο Δήμος των Αθηναίων διαθέτει 8 Λέσχες Φιλίας της πόλης, που διαμορφώνονται και μετατρέπονται σε μικρά κέντρα διαγνωστικών τεστ για την COVID-19. Τα τεστ θα γίνονται στοχευμένα και σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα, με τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, και κυρίως των ευπαθών και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

2. Διάθεση περισσότερων τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid tests) για την αύξηση των ελέγχων στις δύο δομές του Δήμου Αθηναίων (Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων και Κέντρο Φιλοξενίας Τοξικοεξαρτημένων).

3. Εντατικοποιούνται τα rapid tests από κλιμάκια του ΕΟΔΥ στις επιβαρυμένες περιοχές της Αθήνας, όπου καταγράφονται τα περισσότερα κρούσματα κορονοϊού.

4. Οι ομάδες του Δήμου Αθηναίων που καθημερινά δουλεύουν στους δρόμους της Αθήνας για τη στήριξη και τη φροντίδα των αστέγων (streetwork), πλαισιώνονται και ενισχύονται από νοσηλευτές, για τη λήψη περισσότερων δειγμάτων αλλά και για την παροχή πιο εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας στους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη.

5. Δημιουργούνται δύο νέες δομές προσωρινής απομόνωσης, για τη φιλοξενία των ουσιοεξαρτημένων ατόμων ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι για την υγεία τους από πιθανή μόλυνση, καθώς και πολιτών που προέρχονται από ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες και έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό, οπότε χρειάζεται να εφαρμόσουν μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης για να περιοριστεί ενδεχόμενη διασπορά του ιού. Στις δομές αυτές θα εφαρμόζονται όλα τα μέτρα υγειονομικής προστασίας, σε συνθήκες αξιοπρεπούς διαμονής.

6. Το «Κοινό Κέντρο Διαχείρισης Καθημερινότητας», που λειτουργεί με τον συντονισμό της ΕΛΑΣ και της δημοτικής αστυνομίας, διευρύνει την δραστηριότητά του στην επικοινωνία και τον κοινό σχεδιασμό όλων των φορέων και των υπηρεσιών που έχουν επωμιστεί την ευθύνη για την υγειονομική πρόληψη και προστασία των πολιτών.