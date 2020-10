Life

H βασίλισσα Ελισάβετ χάνει 25 εκατομμύρια δολάρια λόγω κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακριβά “πληρώνει” την πανδημία η βασίλισσα της Αγγλίας.

Η πανδημία της COVID-19 έχει δημιουργήσει προβλήματα σε πολλούς τομείς της παγκόσμιας οικονομίας.

Όπως αναφέρει το People, ενώ δεν διαφαίνεται τέλος της πανδημίας, μια εκτίμηση των οικονομικών της βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνει ότι η απώλεια εσόδων από την ακύρωση τουριστικών επισκέψεων και διάφορων εκδηλώσεων στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ θα ανέλθει σε 25 εκατομμύρια δολάρια.

Η πρόβλεψη έγινε στη διάρκεια ενημέρωσης από τον διαχειριστή των βασιλικών κονδυλίων Σερ Μάικλ Στίβενς, ο οποίος ελέγχει την «Κυρίαρχη Επιχορήγηση» (Sovereign Grant) - και χειρίζεται τα χρήματα για να πληρώσει για τα «επίσημα καθήκοντα της 94χρονης βασίλισσας, της οικογένειάς της και τη συντήρηση των βασιλικών κατοικιών».

«Αν κοιτάξουμε το βασικό Sovereign Grant και τα έσοδα που παράγουμε για να συμπληρώσουμε το Sovereign Grant, και τα δύο υποστηρίζουν τα επίσημα καθήκοντα της βασίλισσας, αναμένουμε σημαντική μείωση των εισοδημάτων από το Royal Collection Trust λόγω του αντίκτυπου της COVID -19 στους αριθμούς επισκεπτών τους» είπε ο Στίβενς.

«Σε αυτό οφείλεται το μεγαλύτερο μέρος της προβλεπόμενης απώλειας εισοδήματος, η οποία εκτιμάμε ότι θα είναι περίπου πέντε εκατομμύρια λίρες ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια» υπογράμμισε.

Όπως επισημαίνει το People, το Sovereign Grant «βασίζεται στο 15% τοις εκατό των πλεονασμάτων των εσόδων της συλλογής ακινήτων της βασιλικής οικογένειας, Crown Estate και έχει οριστεί στα 63 εκατομμύρια δολάρια». Ωστόσο, το 2017 αυξήθηκε έως και 25% για μια περίοδο 10 ετών για να αποπληρωθεί το κόστος για διάφορες επισκευές και βελτιώσεις και διαμορφώθηκε στο ποσό των 470 εκατομμυρίων δολαρίων.

Εν τω μεταξύ, οι εκτιμήσεις για τα έσοδα που είχαν προβλεφθεί προηγουμένως έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω της πανδημίας και επί του παρόντος βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τη διερεύνηση μέτρων μείωσης των εξόδων για την κάλυψη της διαφοράς. Από την άλλη πλευρά, δεδομένης της έλλειψης ενδιαφέροντος για περιηγήσεις στα βασιλικά ανάκτορα στο άμεσο μέλλον, αυτές οι εξοικονομήσεις δαπανών θα «βοηθήσουν στην αντιστάθμιση ορισμένων απωλειών» δήλωσε ανώτερη βασιλική πηγή στο περιοδικό.