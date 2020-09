Κόσμος

Κομισιόν: Ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για επίλυση ζητημάτων στην ανατολική Μεσόγειο

Το ζήτημα της Τουρκίας και της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο θα βρεθούν στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Της Μαρίας Αρώνη

«H θέση της ΕΕ σε ό,τι αφορά τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο είναι γνωστή και σαφής. Η αποκλιμάκωση της κατάστασης και ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για την επίλυση των ζητημάτων.» Αυτό δήλωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο, κληθείς να απαντήσει αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξετάσει το ζήτημα των κυρώσεων κατά της Τουρκίας, δεδομένου ότι οι προκλητικές ενέργειες της ΄Αγκυρας συνεχίζονται στην Κυπριακή ΑΟΖ.

Το ζήτημα της Τουρκίας και της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο θα βρεθούν στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα γίνει την 1η και 2α Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, σημείωσε ο Π. Στάνο και πρόσθεσε: «Θα δούμε ποιά βήματα ή τί είδους δράση θα αποφασίσουν οι ευρωπαίοι ηγέτες, προκειμένου να επιτευχθεί η αποκλιμάκωση και ο διάλογος στην περιοχή». Ο ίδιος τόνισε ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρξε έντονη διπλωματική δραστηριότητα με στόχο την αποκλιμάκωση της κατάστασης και την επανεκίνηση του διαλόγου. «Ελπίζουμε ότι αυτές οι δραστηριότητες θα συνεχιστούν, ότι θα καταστεί δυνατό να επιλυθούν όλα τα ανοιχτά ζητήματα με διάλογο, με εποικοδομητικό τρόπο και με βάση το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας.»

Συνεχίζοντας, ο Π. Στάνο ανέφερε: «Οι ηγέτες θα εξετάσουν την κατάσταση, τί έχει γίνει και τί θα γίνει και αν θα πρέπει να ακολουθηθεί η οδός του διαλόγου ή αν θα χρειαστούν να ληφθούν άλλα βήματα».

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το θέμα των κυρώσεων κατά της Τουρκίας, απάντησε ότι "οποιαδήποτε συζήτηση σε αυτό το στάδιο είναι πρώιμη, καθώς η απόφαση ανήκει στος ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι θα δείξουν την κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει να πάνε οι συζητήσεις μεταξύ ΕΕ-Τουρκίας».