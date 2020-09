Κόσμος

Εφιάλτης σε λούνα παρκ: Χάλασε η ρόδα και άρχισε να γυρίζει ανεξέλεγκτα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πήγαν να διασκεδάσουν και παραλίγο να σκοτωθούν.

Τρομακτικές στιγμές έζησαν όσοι είχαν επισκεφθεί λούνα παρκ στην Ταϊλάνδη, όταν η χάλασε η ρόδα και άρχισε να γυρίζει ανεξέλεγκτα.

Ο κόσμος που ήταν πάνω στην ρόδα, αλλά και όσοι ήταν κάτω άρχισαν να ουρλιάζουν.

Οι επιβάτες κρατιόντουσαν από τις θέσεις τους για να μην πέσουν, ενώ ο χειριστής, σε μια κίνηση απόγνωσης, σκαρφάλωσε στον μηχανισμό της ρόδας, προσπαθώντας να σταματήσει με το σώμα του την κίνηση!

Τελικά, η ρόδα σταμάτησε να γυρίζει και από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του λούνα παρκ, η βλάβη οφείλεται σε μια καταιγίδα που είχε ξεσπάσει νωρίτερα και επηρέασε τα ηλεκτρικά καλώδια.