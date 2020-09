Κοινωνία

Κορονοϊός: Κρούσμα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Κούσμα κοορνοϊού στα Δικαστήρια της Αθήνας. Πώς θα λειτουργήσουν. Η ανακοίνωση.

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε δικαστικός λειτουργός στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Όπως διευκρινίζεται, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, τα Τμήματα Καταθέσεων και οι Γραμματείες των Τμημάτων που δεν έχουν έδρα έως και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, κάθε μέρα αντιστοίχως, θα λειτουργούν με προσωπικό «ασφαλείας».